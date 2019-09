La giungla di Milano Centrale | spacciatori | islamisti | criminali

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Eugenia Fiore Dopo l'aggressione di ieri, i milanesi si sentono sotto scacco: "Può succedere anche a noi" "Questo posto è una. Solo l'altro giorno un mio collega è stato picchiato da un immigrato durante il servizio". Chi lavora in stazione, a, oggi avrà più paura di ieri. Ma di certo i negozianti, che ogni giorno ne vedono una, non si sono stupiti più di tanto nell'apprendere quanto accaduto ieri. Un militare è stato aggredito e pugnalato alla gola con delle forbici. A compiere la violenza nel nome di Allah è stato un immigrato irregolare con una bella fila di reati alle spalle. L'accusa è di tentato omicidio con finalità di terrorismo. (GUARDA IL VIDEO) "Non siamo tranquilli - spiega un ragazzo che lavora in stazione - Quello che è successo al militare potrebbe succedere a noi ogni giorno". Una negoziante ci racconta poi che "la tensione non c'è a ...

SalCavalli : RT @EleonoraCamilli: @OsservaDiritti @LucaPrestia @f_faloppa @UniofReading @BalcaniCaucaso @LauraFilios @RattiMar @open_migration @RescueMe… - EleonoraCamilli : @OsservaDiritti @LucaPrestia @f_faloppa @UniofReading @BalcaniCaucaso @LauraFilios @RattiMar @open_migration… - Floro11151365 : @MediasetTgcom24 @IPlebeo Solo fermato?! Li devono mandare via tutti, la stazione di Milano è diventata una giungla. -