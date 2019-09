La dura risposta di Provenzano all' accusa di essere nemico dei padroni

Fonte : agi

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “La decisione di spaccare il Partito democratico è una cosa seria, si provi ad argomentarla evitando le sciocchezze, con un minimo di serietà”. Finisce in scintille la lettera del ministro per il Sud e la Coesione sociale Giuseppe, pubblicata da Il Foglio nel consueto spazio e titolata “Le scissioni e il bluff dell'unità”, contro Luigi Marattin, deputato Pd fino all'altro ieri, e che martedì invece ha aderito a “Italia viva” di Renzi. Polemizzando con un'intervista del giorno prima di Marattin,scrive al quotidiano diretto da Claudio Cerasa “per smentire una fake news sul mio conto” e le “numerose inesattezze in questi mesi che ho letto su di me”. Il ministro osserva che Marattin “enucleando le sue discutibili ragioni di scissione, ha scritto che guarderei con sospetto il mondo della produzione e dell'impresa, definendo gli imprenditori ‘'”. Per poi ...

