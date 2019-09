La Coppa di Lega del campionato di calcio francese verrà abolita

Francia - addio alla Coppa di Lega : la storica decisione del consiglio d’amministrazione : D alla prossima stagione addio alla Coppa di Lega francese. Oggi il consiglio d’amministrazione della Lega stessa (Lfp) ha votato a favore della soppressione, bocciando anche le ultime due proposte che erano state avanzate per rilanciare la competizione. La prima prevedeva di restringere il torneo alle prime otto del campionato precedente, collocandolo durante la sosta invernale; la seconda puntava invece a dividerlo in quattro ...

Napoli Basket eliminato dalla Super Coppa di Lega : La Ge.Vi Napoli Basket eliminata dalla Supercoppa di Lega . Sconfitta sia da Agrigento che da Trapani nelle due trasferte in terra siciliana. E’ già tempo di riflessioni in casa Napoli Basket , che dispone di uno starting-five di livello assoluto ma di una panchina poco utilizzata e non all’altezza dei primi cinque elementi, e questo fa tutta la differenza del mondo. In terra siciliana si è aggregato anche il tanto atteso Roderick, ...

Super Coppa di Lega : Ge.Vi Napoli Basket batte l’Orlandina : Parte bene la stagione della Ge.Vi Napoli Basket che supera l’Orlandina nella gara valevole per la Supercoppa di Lega , batte ndola 69-56. Inizio horror, sia i padroni di casa che i viaggianti, storditi forse dal caldo, accarezzano plexiglas e ferri, lasciando il tabellone fermo all’dea di un’amichevole pre-stagionale. Ancora assente Rodercik, Napoli parte con Monaldi, Milani, Sandri, Spizzichini e Sherrod, ma non sembra trovare ...

SuperCoppa italiana - De Siervo ribadisce la sede : l’ad della Lega parla anche di MediaPro : “Per la Supercoppa c’è un contratto firmato e la Lega Serie A onora i contratti firmati. C’è solo una possibilità: le sole squadre di calcio, in questo caso Juventus e Lazio, possono addurre legittimi argomenti per non rispettare il contratto. Al momento questo non è avvenuto quindi si gioca in Arabia Saudita“. Lo dice l’ad della Lega Serie A Luigi de Siervo a Radio 24. L’ad parla anche ...