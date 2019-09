La Città Dei Non Adulti il 28 e 29 settembre alla Casa Internazionale delle Donne

Il Molise offre 25.000 euro per trasferirsi in uno dei suoi paesini che rischiano di diventare Città fantasma [GALLERY] : Quando sono iniziate a circolare le notizie sulle case vendute ad 1 euro in Italia, sembrava troppo bello per essere vero. Ora una nuova proposta del nostro Paese sta percorrendo la stessa strada: il Molise ha annunciato che pagherà oltre 25.000 euro per stabilirsi in uno dei suoi 106 comuni sottopopolati nel tentativo di evitare la fine delle loro comunità. Chi coglierà l’offerta, riceverà 700 euro al mese per 3 anni come aiuto a stabilirsi ...

I love Pisa - il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua Città : “Non c’è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...

Governo - giurano i 42 sottosegretari. Conte : “Dare il massimo per rispondere alle urgenze dei cittadini” : Il giuramento è avvenuto nella sala di Galeoni a Palazzo Chigi, a 11 giorni da quello della squadra di Governo al Quirinale. I 42 sottosegretari del Conte 2 entrano così ufficialmente nell’esecutivo: 21 sono del Movimento 5 Stelle, 18 del Pd e 2 di Leu. “Abbiamo una grande responsabilità, siamo qui per un ufficio pubblico, dobbiamo farlo con disciplina e onore come ci impone e prescrive la Costituzione. Al di là della forma ...

Reddito di cittadinanza : in manovra c'è l'ipotesi di riduzione dei contanti prelevabili : Il Reddito di cittadinanza rimarrà in vigore anche l'anno prossimo, su questo pochi i dubbi. Il Reddito di cittadinanza è misura su cui il Movimento 5 Stelle da sempre si è speso con forza. Anche se il governo e cambiato, in sella c'è ancora il Movimento 5 Stelle ed anche se il Partito Democratico vorrebbe volentieri metterci mano, rischi di sospensione della misura non sembrano esserci. Piuttosto potrebbe cambiare qualcosa sulla misura, ma ...

Diretta Cittadella Trapani/ Streaming video DAZN : a caccia dei primi punti - Serie B - : Diretta Cittadella Trapani Streaming video DAZN: nomi di spicco, quote e risultato live del match relativo alla terza giornata del campionato di Serie B.

Reddito di cittadinanza : più controlli sui furbetti e limiti all'uso dei contanti : Il Reddito di cittadinanza verrà confermato, ma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri afferma che può essere migliorato. Sono diverse le storture che pure i Cinquestelle...

Reddito di cittadinanza - precari e dimenticati : la lettera dei lavoratori Anpal : Mentre la fase due del Reddito entra nel vivo, tornano a protestare i 654 operatori con il contratto in scadenza e con il...

Le paure dei cittadini europei : uno su tre teme guerre tra Stati membri : Si insedia in un momento delicato la nuova Commissione europea secondo un sondaggio effettuato dallo European Council on Foreign Relations (ECFR). Lo studio rivela ansie e angosce del continente. Tra le altre cose un terzo delle persone interpellate ritiene che lo scoppio di un conflitto tra Paesi membri dell’Unione «è possibile»

Reddito di cittadinanza - con la chiamata dei Centri per l'Impiego inizia la fase 2 : Dallo scorso 2 settembre tutti i beneficiari del Reddito di cittadinanza sono ufficialmente chiamati a gestire la cosiddetta fase 2 che prevede, con la chiamata dei Centri per l'Impiego o dei Comuni, la sottoscrizione, rispettivamente, del Patto per il Lavoro o del Patto per l'Inclusione Sociale. Ci sono però dei casi di esclusione e di esonero, dalla stipula del Patto per il Lavoro, che meritano attenzione. Vediamo quali sono nell'ambito di una ...

PGT. #Milano2030 : dopo le osservazioni dei cittadini il piano diventa ancora più verde : dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale del nuovo piano di Governo del Territorio per Milano 2030, avvenuta il 5

La Città delle 40 chiese e delle 100 campane : Acireale debutta a Le Vie dei Tesori e apre le porte di undici siti - alcuni chiusi da decenni : La città delle cento campane e delle oltre quaranta chiese nel solo centro storico, senza contare le decine delle frazioni attorno: Acireale è sempre stata una roccaforte religiosa che attirava fedeli da tutta la Sicilia. E dove non poteva la Chiesa, scendevano in campo la tradizione e la mitologia: è il teatro di uno dei più antichi Carnevali d’Italia, il luogo mitico dell’amore tra il pastore Aci e la ninfa Galatea (non la prese bene il ...

Milano. Piante - alberi e panchine - i doni dei privati per una Città più verde : L’ultima donazione in ordine cronologico riguarda 200 Piante ornamentali, mittente Assolombarda Servizi Spa. Sono sempre più numerosi i soggetti privati

Lunghe attese per il numero ReCup 069939 : le proteste dei cittadini. La Regione Lazio chiede spiegazioni alla società che lo gestisce : Diversi lettori hanno segnalato a Leggo un disservizio legato al ReCup della Regione Lazio, il numero 06.9939, servizio per la prenotazione delle visite e degli esami diagnostici e specialistici...

I flussi d’aria calda dei condizionatori modificano il clima nelle Città : l’allarme lanciato dal meteorologo Ernani : “Oggi alle 15,05 abbiamo deciso di verificare se la nostra ipotesi basata sull’influenza che esercitano i flussi di aria caldi in uscita dai climatizzatori di casa fosse più o meno corretta“. E’ quanto afferma il meteorologo Paolo Ernani, che ha condotto un esperimento per dimostrare come i condizionatori producano uno stravolgimento delle temperature dell’aria nelle città. La prova empirica eseguita da Ernani ha ...