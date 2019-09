La casa di carta | il rumor sull' addio del Professore è smentito da Alvaro Morte

A 8 anni spende 3500 euro sulla Xbox con carta di credito - la madre annulla il Natale in casa : La donna durante il primo acquisto aveva inserito le credenziali del metodo di pagamento non accorgendosi di averle salvate. Il piccolo poi ha proseguito nelle compere online non sapendo che tutte le spese venivano caricate tutte sulla carta di credito della mamma.Continua a leggere

Alvaro Morte de La casa di Carta risponde ai rumors sul suo presunto addio alla serie : A riprese ormai finite, in attesa che arrivi l'annuncio del debutto della quarta stagione, Alvaro Morte de La Casa di Carta è stato oggetto di un rumor che ha voluto commentare in prima persona. Negli ultimi giorni si era diffuso in rete il sospetto che l'attore avesse lasciato il cast de La Casa di Carta e il dubbio che la serie perdesse il suo protagonista nel corso della quarta stagione. In realtà Morte - interprete dell'ormai iconico ...

Milano - rifiuta di affittare casa alla ragazza meridionale : “Io salviniana - razzista al 100%. Ciò che conta è la sua carta d’identità”. L’audio : “Guardi, glielo dico da lombarda, da salviniana. Sono razzista al 100%. Lei è meridionale, non è svizzera, non è la stessa cosa”. È parte del contenuto di un messaggio vocale Whatsapp che una signora di 50 anni di Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, ha inviato a una 28enne nata a Foggia dopo averle detto di non volerle affittare casa proprio perché meridionale. L'articolo Milano, rifiuta di affittare casa alla ragazza ...

Chiara Ferragni e il regalo a Ursula Corbero - la Tokyo de La casa di Carta ringrazia con una storia : Chiara Ferragni e Ursula Corbero, l’amatissima Tokio de La Casa di Carta, sembrano essere ormai amiche. Le due si sono immortalate insieme qualche mese fa in uno scatto su Instagram, ma pare che siano rimaste comunque in contatto, almeno stando a quanto mostrato sui social. Chiara Ferragni ha recentemente fatto un regalo a Tokyo inviandole alcuni capi della sua linea di moda. Le due donne si incontrarono a Madrid quando l’influencer ...

Dietro le quinte de La casa di Carta 3 - Netflix mostra gli errori e le risate sul set (video) : In circa 7 mesi di riprese de La Casa di Carta 3, la produzione della serie Netflix si è spostata in giro per il mondo: dal Sud Est Asiatico all'America Latina, passando per l'Italia e infine la Spagna, la terza stagione della serie ha avuto un respiro decisamente più internazionale delle prime due parti. Quel che non è cambiato, invece, è il clima di allegria diffusa sul set. Anzi, il successo della serie, oltre ad aver aumentato a ...

Scuola - a Torino la rivolta in difesa del ‘panino da casa’. Mai più toner e carta igienica dai genitori. “Le aule se le tinteggi il Miur” : E’ rivolta fiscale a Torino per i genitori del comitato “Caromensa” difensori della battaglia per il “panino da casa”. Di fronte all’indecisione di molti dirigenti scolastici che dopo la sentenza della Cassazione di quest’estate non hanno ancora deciso se dare o meno il via libera al pasto da casa anche per il prossimo anno, le famiglie alzano la testa e hanno deciso di scioperare contro gli istituti scolastici. Addio al contributo ...

La casa di carta 4 - uscita anticipata : parla Raquel-Itziar Ituno : Quando esce La casa di carta 4? La rivelazione dell’attrice Itziar Ituno Buone notizie per i fan de La casa di carta. La quarta stagione della famosa serie tv uscirà su Netflix il prossimo dicembre. Praticamente a cinque mesi dalla terza stagione, che è stata seguita con interesse e curiosità dai telefilm addicted. A confermare […] L'articolo La casa di carta 4, uscita anticipata: parla Raquel-Itziar Ituno proviene da Gossip e Tv.

Francesco Zampaglione come Il Professore de La casa di Carta? “Una rapina contro il sistema” : La giustificazione che Francesco Zampaglione ha dato di fronte al giudice durante l'udienza per la convalida dell'arresto è stata decisamente sopra le righe. Nessun gesto di disperazione, nessuna necessità: Zampaglione ha rapinato a volto coperto e con una pistola giocattolo un istituto di credito sulla Circonvallazione Gianicolense a Roma, giovedì scorso, per protestare in modo eclatante contro un sistema economico che evidentemente ritiene ...

La scena iconica di Berlino ne La casa di Carta raccontata da Pedro Alonso : “Girata con vera polvere da sparo” : Alla vigilia della terza stagione de La Casa di Carta, la curiosità del pubblico era tutta per il ritorno del personaggio di Berlino: il rapinatore più controverso della banda del Professore, come prevedibile, è rientrato in scena solo nei flashback che raccontano la preparazione del colpo cinque anni prima, rendendo effettiva la sua morte mostrata nel finale della seconda parte. L'escamotage narrativo ha permesso comunque a Pedro Alonso di ...

Neymar ne La casa di Carta 3 - ecco le scene del cameo da monaco che non ama il calcio (video) : L'hanno notato in pochissimi, ma il calciatore Neymar ne La Casa di Carta 3 ha interpretato il ruolo di un monaco brasiliano di nome Joao. Per i più è stato una vera sorpresa scoprirlo: ci ha pensato l'account Twitter dal giocatore del PSG a rivelare il minuscolo cameo nella terza stagione della serie Netflix, uscita lo scorso luglio e diventata virale nel giro di pochi giorni, al punto da trasformare La Casa di Carta nella serie più vista ...

