La Camera ' salva' Sozzani dall' arresto con il voto segreto | maggioranza non compatta

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Diegonon andrà agli arresti domiciliari come avevano chiesto i magistrati milanesi. Il Deputato di Forza Italia è coinvolto in un'inchiesta condottaa Dda di Milano. Per l'ex Presidente della Provincia di Novara nonché ex consigliere regionale piemontese, il gip aveva disposto gli arresti domiciliari per un finanziamento illecito pari a 10mila euro cheavrebbe ricevuto'imprenditore Daniele D'Alfonso (oggi in carcere) in vista delle elezioni del marzo 2018.La Giunta per le autorizzazioni delladei Deputati lo scorso primo agosto aveva dato il via libera alla richiesta di arresti domiciliari del gip per il deputato di Forza Italia. A favore avevano votato i rappresentanti di Pd e M5S.Oggi si è svolto ilallache avrebbe solo dovuto confermare il lavoro della Giunta visto che, oltretutto, M5S e Pd nel frattempo sono diventati alleati di ...

eziomauro : La Camera col voto segreto salva Sozzani (Forza Italia) dagli arresti domiciliari. Almeno 46 franch… - ciolonap : RT @LaNotiziaTweet: Il #Pd salva #Sozzani. La Camera nega l’autorizzazione all’arresto e all’uso delle intercettazioni del deputato di Forz… - SaltSimo : RT @carlakak: Quando devono salvarsi dalla galera chissà vanno d'amore e d'accordo, Renzi Zingaretti, Salvini,Berlusconi ecc @GiuseppeConte… -