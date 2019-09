Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2019) DALL'ITALIA Conte ha incontrato i sindacati a palazzo Chigi. Hanno preso parte al vertice i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Presenti anche i ministri dell’Economia e del Lavoro Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo. Durante l’incontro

ilfoglio_it : La Camera ha negato l’arresto di Sozzani. Tutto quello che è successo in Italia e nel mondo senza fronzoli e divaga… - AlbertSchiavone : di Francesco Erspamer Dunque la Camera ha negato gli arresti domiciliari per un deputato berlusconiano. Non so chi… - MarinoBruschini : RT @ultimenotizie: L'aula della Camera ha negato l'arresto del deputato di Fi Diego #Sozzani: hanno votato 235 deputati, contro hanno votat… -