Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le fake news non risparmiano i personaggi noti del piccolo schermo, da qualche settimana alcuni siti hanno rilanciato la notizia di una vecchia relazione traDe Filippi e il ballerino. Il professionista albanese con un lungo curriculum televisivo da C’è posta per te a Buona Domenica fino ad arrivare ad Amici. L’ipotesi di unad’amore tra i due non ha mai trovato conferme, questa volta ci ha pensato proprioa smentire una volta per tutte il discusso flirt: “Tuttora siche io sarei quello che conDe Filippi ha avuto una. Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme. Lei è stato il mio talent scout”, ha spiegato a Vieni da me. Nel salotto di Caterina Balivondoconduttrice di Canale 5 ha aggiunto: “E’ stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una ...

TutteLeNotizie : Kledi Kadiu: “Tuttora si parla della mia storia con Maria De Filippi” - FQMagazineit : Kledi Kadiu: “Tuttora si parla della mia storia con Maria De Filippi” - Cascavel47 : Kledi Kadiu: “Tuttora si parla della mia storia con Maria De Filippi” -