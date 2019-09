Kate Middleton | quarto figlio in arrivo? La prova schiacciante che la duchessa è incinta

Kate Middleton e William potrebbero aspettare un quarto figlio : Non è ancora stata confermata né smentita la voce che vorrebbe la duchessa Kate Middleton di nuovo incinta del quarto figlio. A darne la notizia è stato il magazine New Idea. Tutto sarebbe partito da una confidenza che la secondogenita Charlotte avrebbe fatto ad un'amica - nonché compagna di scuola alla Thomas's Battersea School - dicendole “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”. Ad udire le sue parole però ...

Kate Middleton è incinta del quarto figlio? Gli indizi e quella frase della principessa Charlotte : L’esperta di faccende reali Aranzazu Santos Lópe non ha dubbi: Kate Middleton è incinta del suo quarto figlio. È quanto sostiene in un’intervista al Daily Express, portando a sostegno di questa tesi tre indizi che secondo lei, come diceva Agatha Christie, “fanno una prova” del fatto che sia imminente l’annuncio ufficiale della nuova gravidanza della moglie del principe William. “Tre indizi mi fanno pensare ...

Kate Middleton - il piano per i suoi figli (sulle orme di Diana) : Kate Middleton vuole regalare ai suoi figli un’infanzia più bella e normale possibile. E sta facendo di tutto per riuscirci. È vero che la moglie di William agli occhi del mondo sta crescendo gli eredi al trono britannico, ma per lei, prima di tutto sono i suoi tre bambini. Mamma Kate ha le idee chiare su come allevare George, Charlotte e Louis, e vuole regalare loro la serenità di poter crescere nel modo più simile a quello in cui crescono i ...

