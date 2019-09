Juve | Sarri subisce la remuntada dell' Atletico Madrid | da 2-0 a 2-2

Live Atletico-Juventus 0-2 Cuadrado e Matuidi - Sarri vola : Si apre al cospetto dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone la nuova rincorsa della Juventus alla conquista dell'agognata Champions League, trofeo che oramai riveste il ruolo di unico vero...

Atletico-Juventus : Sarri dovrebbe preferire ancora Higuain-CR7 con Dybala in panchina : La Juventus stasera a Madrid contro l'Atletico cerca di iniziare al meglio il proprio girone. Maurizio Sarri dovrebbe ancora tenere in panchina Paulo Dybala, il tridente offensivo quindi potrebbe essere composto da Bernardeschi, Higuain e ovviamente Cristiano Ronaldo. Atletico-Juventus sfida infinita L'anno scorso la Juventus riuscì a ribaltare lo 0 a 2 subito proprio a Madrid contro l'Atletico grazie alle tre reti di Cristiano Ronaldo. Stasera ...

Crosetti : per Sarri la Juve non è favorita per la Champions. Agnelli ha un sobbalzo : Un Crosetti d’annata quello che oggi su Repubblica parla di Sarri, della Juventus, dell’ossessione bianconera per la Champions. Ieri, in conferenza stampa, Sarri ha messo le mani, i piedi e la testa avanti, scrive, insomma, tutto: «Purtroppo il calcio italiano non sta vivendo il suo momento storico migliore, non siamo più i favoriti anche per colpe nostre». Andrea Agnelli ha un lieve sobbalzo, alza gli occhi dallo smartphone. Cos’è, ...

LIVE Atletico Madrid-Juventus calcio - Champions League in DIRETTA : debutto da brividi - Sarri punta su CR7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Juventus – La presentazione di Atletico Madrid-Juventus – Il programma dei match (18 settembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Atletico Madrid-Juventus, match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. Una grande Classica andrà in scena sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano a Madrid (Spagna). Si riprende ...

Juventus - Sarri starebbe sperimentando Demiral nel ruolo di terzino destro : Uno dei problemi della rosa a disposizione di Maurizio Sarri è sicuramente l'abbondanza. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, non è riuscito a piazzare sul mercato alcuni esuberi, in quanto la sua volontà non era cedere i propri giocatori in prestito (come invece hanno fatto altre società), ma farlo a titolo definitivo. Però non è riuscito a vendere giocatori come Rugani, Khedira e Matuidi, che quindi anche per motivi ...

Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus/ Quote - tanti i dubbi di Sarri a Madrid : Probabili formazioni Atletico Madrid Juventus: le Quote del match. Ecco le mosse dei due allenatori per la sfida di Champions league di questa sera.

Juventus - Sarri risponde alla frecciata di Conte : “sto dalla parte del più forte? Penso che gli abbiano riferito male” : L’allenatore della Juventus ha risposto alla frecciata di Conte, paventando la possibilità che gli sia stato riferito qualcosa di sbagliato La Juventus domani sfiderà l’Atletico Madrid in Champions League, ma Maurizio Sarri trova il tempo in conferenza stampa di rispondere alla frecciata di Antonio Conte, lanciata sabato sera dopo Inter-Udinese. Marco Alpozzi/LaPresse L’allenatore toscano ha tenuto i toni bassi, senza ...

Atletico Madrid-Juventus - Simeone non si fida : “Sarri non è Allegri - ho in mente cosa fare. Ronaldo? Un animale” : Il Cholo ha presentato in conferenza stampa il match contro la Juventus, facendo luce sugli errori da non commettere Vigilia di Champions League per l’Atletico Madrid, che domani affronterà al Wanda Metropolitano la Juventus di Maurizio Sarri. Un match complicato che Diego Simeone sta già preparando ormai da qualche giorno, guardando e riguardando le partite già giocate contro i bianconeri lo scorso anno. Marco ...

Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid - Sarri non sarà facile : Juve esordio Champions in casa Atl. Madrid, Sarri non sarà facile."Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato

Atletico-Juventus - Sarri : “Squadra non pronta per rotazione. Pjanic…” : “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte in uno stadio complicato, poi è la prima e può sempre indirizzare il girone”. Esordisce così ai microfoni di Sky il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia dell’esordio in Champions League in casa dell’Atletico Madrid. “Pjanic è a disposizione, vedremo se giocherà dall’inizio o no. Non ha problemi muscolari, quindi è disponibile. La ...

Tuttosport : dal 2020 niente tournée all’estero per la Juve. Sarri preme per evitarle : Mentre la Juve, in campo, sembra essere ancora alla ricerca del Sarrismo, il tecnico bianconero potrebbe essere artefice di una novità in termini organizzativi. In particolar modo nelle trasferte estive. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, l’anno prossimo la Juventus potrebbe scegliere di non disputare partite o tournée all’estero, come invece ha fatto finora. A spingere in tal senso sarebbe proprio l’allenatore di ...

Sconcerti : “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne” : Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista di CorSera è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco ...

Calciomercato - le ultime : Spalletti pronto a tornare in panchina - Sarri pensa ad un pupillo per la Juve : Il Calciomercato è andato in archivio ma le squadre del massimo campionato italiano (e non solo) continuano a muoversi alla ricerca di nuovi innesti, sia per quanto riguarda gli svincolati o i mercati ancora aperti ma anche per quanto riguarda le prossime sessioni di gennaio e giugno, novità anche sul fronte allenatori. Spalletti PUO’ tornare IN CORSA – Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe tornare in corsa dopo ...