Jessica Kahawaty | la sexy modella australiana con l' Inter nel cuore

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Marco Gentile La 31ennedi origini libanesiera presente sugli spalti del Meazza in occasione di-Slavia Praga di Champions League. Follower in delirio L'di Antonio Conte ha una tifosa in più: ladi origini libanesi. La 31enne nata a Sidney, infatti, era presente ieri sera sugli spalti del Meazza per l'esordio, amaro, in Champions League dei nerazzurri contro lo Slavia Praga.è unanazionale, filantropa e ambasciatrice di campagne per i diritti umanitari con una passione sfrenata per l'ha compiuto 31 anni qualche giorno fa ed è stata uno dei volti scelti dal club di viale della Liberazione per la campagna "Not For Everyone" lanciata dalla società e che sta raccogliendo tanti consensi. Laè un personaggio molto influente nel suo paese e nel 2012 è stata ...

BarcelonavsJuve : Jessica Kahawaty a San Siro per l’Inter: “Che gioia il pareggio nel finale” Esto dicen en Italia de la Final - viajandoperdido : Jessica Kahawaty a San Siro per l’Inter: “Che gioia il pareggio nel finale” - astutill0 : Jessica Kahawaty ha esultato al 92’ per un gol di Barella. -