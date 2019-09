Jessica Jaymes | la pornostar trovata morta | aveva 43 anni Giallo sulle cause della morte

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Laamericanaè statanella sua casa in California:43. Secondo le prime informazioni, scrive il noto sito di gossip TMZ, sarebbe stata stroncata da un infarto: pare chesoffrisse di convulsioni. Nata in Alaska col nome diRedding, sua madre ha origini ceche e francesi, mentre suo padre era un agenteDEA sotto copertura: prima di diventare una, era stata per treuna maestra elementare. Secondo fonti delle forze dell’ordine, scrive TMZ, un amico diè entrata nella sua casa a San Fernando Vallery perché non la sentiva da qualche giorno: quando è arrivato, ha trovato la donna incosciente, pare per via di un arresto cardiaco. I soccorsi arrivati sul posto l’hanno dichiarata, ma la causa non è ancora ufficialmente nota: l’ufficio del coroner sta svolgendo le prime indagini. ...

