Jennifer Lawrence si sarebbe sposata con il fidanzato Cooke Maroney

Jennifer Lawrence ha sposato Cooke Maroney? : Il colpo di scena, eventuale. Jennifer Lawrence e Cooke Maroney si sarebbero sposati in gran segreto, a sette mesi dal fidanzamento e dopo un anno e mezzo d'amore.L'attrice premio Oscar è stata vista uscire dall'Ufficio Matrimoni di New York insieme a Cooke. Entrambi eleganti, si sarebbero sposati al cospetto di pochissimi invitati. Non ci sono state conferme né smentite, ma Maroney ha deliberatamente nascosto la mano sinistra agli ...

Jennifer Lawrence e Cooke Maroney a New YorkJennifer Lawrence, 28 anni, aveva promesso di non essere una sposa nevrotica. E potrebbe non solo ...

HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO/ Jennifer Lawrence nel sequel del film - 29 agosto - : HUNGER GAMES, la RAGAZZA di FUOCO in onda su Italia 1 oggi, giovedì 29 agosto 2019 dalle 21:20. La città di Panem è pronta ad accogliere Katniss, ma...

Hunger Games - il primo capitolo della saga con Jennifer Lawrence : Una serata di grande azione e ad alta tensione quella proposta da Italia1 per mercoledì 24 agosto alle 21.20. La rete infatti trasmette Hunger Games, film del 2012 diretto da Gary Ross. La pellicola è la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di fantascienza scritto da Suzanne Collins, con una storia ambientata in un futuro distopico post apocalittico. Hunger Games, la trama In un futuro non meglio specificato, quello che ...

Jennifer Lawrence doppia star in «Mob Girl» diretta da Paolo Sorrentino : Un ritorno al cinema in grande stile, quello di Jennifer Lawrence, che di fatto negli ultimi anni è sempre stata presente sul grande schermo, ma il nuovo progetto è particolarmente importante. Dopo Red Sparrow (e il deludente X-Men: Dark Phoenix), l’attrice sarà infatti la protagonista di Mob Girl, film tratto dal libro di Teresa Carpenter, vincitrice del Premio Pulitzer, il film racconterà la vera storia di Arlyne ...

Jennifer Lawrence e la pipì nel secchio durante un'uscita con Adele : durante un'uscita serale con l'amica e cantante Adele, Jennifer Lawrence, troppo pigra per fare le scale, ha scelto di fare pipì in un secchio. Jennifer Lawrence divenuta una star grazie alla sua partecipazione alla saga di Hunger Games, non ha mai rinunciato al suo carattere senza pudore, non rispondendo ai canoni delle dive di Hollywood. L'ultima avventura dell'attrice, riportata da Just Jared, è avvenuta al Club Cumming, ...