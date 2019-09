Italia Viva | Viva l’Italia | Forza Italia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Davanti alla ricerca perplessa di tanti commentatori delle ragioni sottostanti alle mosse suicide dei due Mattei estivi, sembra opportuno rammentare ancora una volta l’insegnamento di un grande intellettuale del Novecento, Raymond Aron: nelle vicende politiche mai trascurare il peso del “fattore S” (“S” per “scemenza”). Dell’harakiri di Matteo Salvini già si è lungamente discusso, ora balza all’onore delle cronache quello di Matteo Renzi. In entrambi i casi un’improvvisa e improvvida cesura: l’agostana dell’alleanza di governo, la settembrina dell’appartenenza di partito. Sempre motivate dalla fregola di cogliere l’attimo fuggente, che rivela l’intima insicurezza dei due maturi giovanotti, inseguiti entrambi da un duetto di fantasmi. Coppie in cui spicca una presenza comune: Silvio Berlusconi. Nel caso del leghista, oltre l’incombere di chi ha dettato i tempi, i ...

ilfoglio_it : Il sito del nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è stato registrato il 9 agosto. Prima della nascita del governo fr… - matteorenzi : Buongiorno. Ecco la puntata di #PortaaPorta di ieri. Contento dell’ottima audience e dei vostri commenti. Viva l’It… - makkox : non vi fidate. il nome non è Italia Viva. l'ha detto per fregare quelli che fanno le magliette pirata -