Italia viva | possibile accusa di plagio per Renzi | Capanna | ' Al lavoro pool di avvocati'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La fuoriuscita dal Partito Democratico di Matteofa rumore per diversi motivi. Intanto perché solleva degli interrogativi relativi a quelli che saranno gli sviluppi futuri della politicana, in attesa di determinare con certezza quanti parlamentari si metteranno la casacca della nuova forza e quanto, in termini percentuali, vale il nuovo movimento fondato dall'ex Presidente del Consiglio. Tuttavia, nelle ultime ore, si è sollevata una concretadinei confronti diper il nome scelto. "", infatti, rappresenterebbe una denominazione che ha urtato lo scrittore ed attivista Mario. In un'intervista rilasciata all'Adnkronos ha rivelato che i suoi legali sono già alper valutare il da farsi, considerato che un suo libro, uscito nel 2000, si chiama proprio "L'".parlerebbero di 'scippo' Il nome del partito di...

ilfoglio_it : Il sito del nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è stato registrato il 9 agosto. Prima della nascita del governo fr… - matteorenzi : Buongiorno. Ecco la puntata di #PortaaPorta di ieri. Contento dell’ottima audience e dei vostri commenti. Viva l’It… - makkox : non vi fidate. il nome non è Italia Viva. l'ha detto per fregare quelli che fanno le magliette pirata -