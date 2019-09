Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei migranti dice il

FINANZA E POLITICA/ Così la Germania beffa Italia e Francia : Il nuovo Governo ha assunto una posizione filofrancese in Europa che non porterà però a reali e tangibili vantaggi dal punto di vista economico

FINANZA E POLITICA/ Le frecciate di Draghi a Italia - Francia e Germania : La Bce porta avanti la sua POLITICA espansiva, ma serve l'impegno di Stati, banche e imprese per evitare effettivamente la crisi

Boxe - Italia verso il dual match con la Germania : Clemente Russo e Manuel Cappai tornano sul ring dopo l’assenza ai Mondiali : A Ekaterinburg (Russia) si stanno disputando i Mondiali 2019 di Boxe ma la rassegna iridata non è l’unico evento in questo febbrile mese di settembre per i pugili dilettanti. L’Italia disputerà infatti un dual match contro la Germania in programma a Cagliari dal 20 al 22 settembre, proprio in vista della competizione si svolgerà un training camp di avvicinamento sempre nel capoluogo sardo dal 16 al 23 settembre. Spicca la presenza di ...

Volley - Europei 2019 : i risultati di oggi (13 settembre). Italia - Polonia - Russia : vittorie sofferte. La Serbia batte la Germania : oggi si sono giocate dieci partite agli Europei 2019 di Volley maschile. vittorie sofferte per Italia, Polonia e Russia contro Grecia, Estonia e BieloRussia mentre la Serbia ha sconfitto la Germania nel big match di giornata. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. POOL A (a Montpellier, Francia): Italia-Grecia 3-1 (17-25; 25-23; 25-19; 25-18) Bulgaria-Romania 3-0 (28-26; 25-20; 25-20) L’Italia ha faticato per sconfiggere la ...

Baseball - Europei 2019 : Italia-Germania 7-5. Gli azzurri trovano rimonta - semifinale con Israele e qualificazione al Preolimpico! : Dopo una partita di pura sofferenza, durata oltre tre ore, l’Italia riesce a venire a capo dei padroni di casa della Germania e a eliminarli dagli Europei di Baseball nei quarti di finale in quel di Bonn. Il punteggio finale di 7-5 arriva dopo che mai gli azzurri sono stati in vantaggio fino all’ultimissimo istante, quello del fuoricampo di Alberto Mineo da 2 RBI che spedisce la nostra Nazionale in semifinale e, soprattutto, la ...

Migranti - Seehofer : “Colloqui in corso - Germania può prendere il 25% delle persone salvate dall’Italia. Anche Francia disponibile” : I “colloqui sono ancora in corso”, ma secondo quanto concordato finora la Germania è pronta ad accogliere un quarto dei Migranti che sbarcano in Italia dopo un salvataggio in mare. E lo stesso è disposta a fare Anche la Francia. A svelarlo è il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, parlando alla Sueddeutsche Zeitung: “Se rimane come concordato, possiamo prendere il 25% delle persone salvate in mare davanti ...

LIVE Italia-Germania 5-5 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : nono inning decisivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 1 ball e 1 strike. Ultimo inning! Johnson affronta Kotowski. Vaglio eliminato in prima base. Si va al nono inning in perfetta parità. GERMANIA-ITALIA 5-5. Ora serviranno nervi saldi. CHE PECCATO! Swing lunghissimo di Vaglio, ma esce in zona di fault di un soffio! Singolo di Maggi! Celli avanza in terza. Uomini agli angoli, ora Vaglio in ...

LIVE Italia-Germania 5-5 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : azzurri scatenati - rimonta da 0-5! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match Già due strike anche su Boldt. Strike-out di Michael Johnson! Impressionante la velocità di braccio del mancino italo-americano! 2 ball e 2 strike per Lutz. Johnson rileva Maestri sul monte di lancio. Lutz in battuta. Vaglio eliminato in prima base. GERMANIA-ITALIA 5-5 dopo 6 inning. Gli azzurri hanno raggiunto il pari con una sesta ...

Migranti - la Germania annuncia : “Accoglieremo il 25% di quelli che sbarcano in Italia” : La Germania accoglierà il 25% dei Migranti che sbarcheranno in Italia: una disponibilità che dovrebbe essere permanente e che potrebbe essere condivisa anche dalla Francia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung.Continua a leggere

LIVE Italia-Germania 2-5 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : parte la rimonta azzurra - 4 inning al termine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 1 ball e 2 strike per Kotowski, poi fault. 0 ball, 2 strike. Schmidt eliminato in prima base. E’ il turno di Kotowski. 0 ball, 2 strike. Gerali si affida ancora a Maestri sul monte. L’azzurro sfida Schmidt. 20.46 E’ una partita difficilissima. Gli azzurri, nettamente superiori sulla carta, non si aspettavano di certo ...

Migranti - la Germania apre all'Italia. Il ministro Seehofer : "Disposti a prenderne il 25%" : Dopo un anno di tensioni con Salvini, Berlino tende la mano al nuovo governo giallo-rosso. "È un impegno che non mette sotto pressione le nostre politiche migratorie"

Baseball - Europei 2019 : Israele - Olanda e Spagna in semifinale in attesa di Italia-Germania : Nell’attesa della conclusione di Italia-Germania, match che conclude i quarti di finale degli Europei di Baseball 2019, andiamo a vedere che cosa è accaduto nelle restanti tre partite giocate nel corso di questa giornata. Nel quarto della mattina, che poi è quello che interessa di più azzurri e tedeschi, Israele supera la Francia per 8-2, confermando la validità di un gruppo che sta facendo faville, anche se più di una volta nel girone si ...

La Germania accoglierà il 25% dei migranti che sbarcheranno in Italia : Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha confermato che per ora c’è accordo affinché la Germania accolga un quarto dei migranti che entrano in Italia dopo un salvataggio in mare. Lo riferisce il sito del quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung sottolineando che anche la Francia dovrebbe prendere un 25% di questi migranti.“I colloqui sono ancora in corso. Ma se rimane come concordato, possiamo prendere ...

LIVE Italia-Germania 0-4 - Europei baseball 2019 in DIRETTA : tedeschi devastanti nel primo inning - gli azzurri non trovano la reazione nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Il programma del match 19.48 Singolo di Boldt, Lutz avanza in seconda base. Italia annebbiata. 19.45 Lutz viene colpito da Maestri, e guadagna così una base. Molta imprecisione da parte del pitcher azzurro. 19.43 Niente da fare, Celli non trova la palla e finisce eliminato. Italia-Germania 0-4 dopo il secondo inning 19.42 Giro di mazza di Celli che pareva ...