Italia Doc | su Loft #Lombardia | il secondo video-reportage sulle regioni italiane

Scuola - Ocse : “Italia spende 3 - 6% del Pil contro media del 5. Tra 10 anni un milione di studenti in meno e metà dei docenti in pensione” : L’Italia spende circa il 3,6% del suo Pil per l’istruzione dalla Scuola primaria all’università, una quota inferiore alla media dei Paesi Ocse (5%) e uno dei livelli più bassi di spesa. Il dato arriva dal rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico “Education at a Glance 2019“. Lo studio mette in guardia anche rispetto alla duplice sfida che attende la Scuola italiana nei prossimi dieci anni: oltre ...

Matrimonio a prima vista Italia 2019 : selezione da talent e virata sulla docu - ma la soap continua... : ...

Alla scoperta di riti voodoo - sesso e portafortuna a New Orleans nel doc di Arte in Italiano : I riti voodoo sono davvero in grado di manipolare i sentimenti? A questa domanda risponde il documentario New Orleans: amore e riti voodoo di Arte in Italiano.Il reportage analizza l’utilizzo di portafortuna, bambole, filtri d’amore, danze propiziatrici, sigari magici a New Orleans, negli Stati Uniti, dove i riti voodoo sono ancora molto popolari.New Orleans: amore e riti voodoo fa pArte della serie di Arte in Italiano ...

Egitto - due transessuali Italiane trattenute dalla polizia all’aeroporto di Sharm : “Foto sul documento non reale - saranno rimpatriate” : Due transessuali italiane sono state bloccate e trattenute all’aeroporto di Sharm El Sheik il 23 agosto. Erano in vacanza con due amici e, appena atterrate, sono state trattenute dalla polizia aeroportuale. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo, 43 anni, e Michele Mikaela Sannicandro, di 45 anni, entrambe originarie di Bitonto, in provincia di Bari. Il fermo provvisorio, in attesa del rimpatrio in Italia previsto nel pomeriggio del 24 ...

L'autostrada BR-163 - il "cancro" che minaccia l'Amazzonia nel doc di Arte in Italiano : L’Amazzonia brucia e migliaia di incendi stanno devastando il “polmone del mondo”, raggiungendo cifre record in questo decennio. Secondo dati diffusi dai media locali, in base ai rilevamenti satellitari dell’Istituto Nazionale di Ricerche Spaziali (Inpe), da gennaio ad agosto gli incendi forestali sono aumentai dell′82% rispetto allo stesso periodo del 2018, il che rappresenta il dato più alto dal 2013, ...

Diagnosis - la docu-serie Netflix sulle malattie rare debutta con una storia Italiana : Nel nostro Paese è stata curata una malattia unica e mai diagnosticata, che nel corso dei ricoveri in diversi ospedali Usa non aveva mai trovato la giusta diagnosi. Almeno fino a quando la malcapitata Angel, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è giunta al Regina Margherita di Torino, dove le sue misteriosi crisi muscolari sono state curate.Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell'eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene ...

Come sta l'Afghanistan dopo il ritiro americano? Il documentario di Arte in Italiano : È di almeno 14 morti e 145 feriti il bilancio ufficiale dell’attacco sferrato stamani, 7 luglio, a Kabul e rivendicato dai Talebani. A diffondere la notizia è stato il vice ministro dell’Interno per la Sicurezza afgana, generale Khoshal Sadat, secondo quanto riporta Tolo Tv. In precedenza la stessa emittente aveva riportato notizie diffuse del ministero della Sanità che parlavano di almeno 18 morti e più ...

Gozi risponde a Salvini : “Vediamo documenti alla mano chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partendo dall’immigrazione” : “Quando vuole ci possiamo confrontare. Così, documenti alla mano, vediamo chi ha fatto di più gli interessi dell’Italia. Partiamo dall’immigrazione magari, visto che non si è presentato all’incontro dei ministri dell’Interno europei”. risponde così Sandro Gozi, ex sottosegretario dem agli Affari europei nei governi Gentiloni e Renzi e già candidato alle Europee in Francia con il partito di Emmanuel Macron, alle durissime critiche ...

Che mondo sarà senza Julian Assange? Il doc di Arte in Italiano : L′11 aprile 2019, dopo 2487 giorni di asilo diplomatico presso l’Ambasciata dell’Ecuador a Londra, la polizia britannica ha arrestato Julian Assange. Il fondatore di WikiLeaks si trova ora in una prigione di massima sicurezza, mentre gli Stati Uniti ne pretendono l’estradizione per processarlo con l’accusa di alto spionaggio. Si intitola Un mondo senza Julian Assange il documentario sul fondatore di ...

Scuola - precariato docenti e Ata ultime notizie : Commissione UE apre procedura d’infrazione contro l’Italia : La Commissione dell’Unione Europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia. Come si legge nel documento ufficiale redatto da Bruxelles, il nostro è un ‘Paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l’utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell’UE (direttiva 1999/70/CE del ...

Invalsi - risultati di Italiano non sono responsabilità solo dei docenti di Lettere : Un articolo a firma Elisabetta Valcamonica, pubblicato su 'ilsussidiario.net' riflette su quali sono i compiti oggi degli insegnanti di Lettere per aiutare gli studenti a raggiungere i risultati richiesti dalle prove Invalsi. L'autrice pone dapprima in ...

Così la Francia falsifica i documenti per mandare i migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Costanza Tosi Tra Mentone e Ventimiglia lo scandalo dei respingimenti dall'Italia alla Francia. L'accusa ai transalpini: i documenti dei migranti "li scrivono loro", "ci sono nomi e storie inventate" immigrazione migranti Persone: Emmanuel Macron ...