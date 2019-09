Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Per ora è solo un ritardo, ma potrebbe trasformarsi in un nuovo caso diplomatico. Gli Stati Uniti non hannoemesso i visti per permettere al presidenteiano Hassan, al ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif e al resto della delegazione della Repubblica islamica di partecipare nei prossimi giornidell’Onu a New York. Lo riferisce l’agenzia stataleiana Irna, secondo cui il governo di Teheran sarebbe pronto ad annullare la sua preal vertice se i visti non arriveranno nelle prossime ore. L’Irna ha anche riferito che Teheran ha inviato a Washington una nota formale attraverso la diplomazia svizzera per avvertire che qualsiasi eventuale azione ostile troverà “un’immediata risposta“. Secondo il calendario ufficiale,parlerà il 25 settembre dinanzi all’Assemblea plenaria. Un eventuale annullamento ...

Cascavel47 : Iran, Rohani ancora senza visto per gli Usa: a rischio presenza all’Assemblea generale Onu - TutteLeNotizie : Iran, Rohani ancora senza visto per gli Usa: a rischio presenza all’Assemblea generale Onu - dariodriu : Per chi pensa ancora che certi consessi internazionali siano neutri #Rohani: 'Se non mi danno i visti #Usa, non va… -