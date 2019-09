IpTv illegali | blitz contro la pirateria tv | arresti e multe anche per gli utenti

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Da sempre c'è la guerra tra le forze dell'ordine e i pirati del calcio, dei film e delle fiction: stavolta a vincere la battaglia è stata la Guardia di Finanza che, grazie all'ausilio di 100 militari del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche, ha portato alla luce una fitta rete ditv con sedi in tutta Europa.illegale, una vera e propria organizzazione clandestina Nel corso delle indagini che sono partite da qualche ora, i militari della Guardia di Finanza hanno sgominato una vera e propria organizzazione clandestina che aveva creato una rete commerciale ben strutturata. I pirati non facevano altro che trasformare il segnale televisivo delle principali paytv, come Sky, Dazn, Netflix, in un flusso di dati digitali capaci di muoversi e viaggiare via computer. La sede principale è stata identificata in Bulgaria ed è stata ideata da due cittadini greci, ma da lì l'organizzazione ...

