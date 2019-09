Ipoglicemie ‘costano’ 500 mln l’anno | impatto su tutta la famiglia

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Barcellona, 18 set. (AdnKronos Salute) – “Lesono responsabili di costi diretti e indiretti importanti. Sulla base di uno studio condotto in Italia e pubblicato su ‘Diabetes Therapy’, per le sole persone con diabete tipo 1 e tipo 2 trattate con insulina, si stima un costo annuale di circa 145 milioni di euro, dovuti da accessi al pronto soccorso, ricoveri in ospedale, ambulanza, visite mediche, strisce per automonitoraggio. Ma la spesa complessiva annuale attribuibile allesupera largamente i 500 milioni di euro”. A dirlo è stato Antonio Nicolucci, Direttore del Coresearch – Center for Outcomes Research and Clinical Epidemiology, oggi a Barcellona in occasione del 55esimo congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd).“In realtà – specifica – l’importo complessivo è ...