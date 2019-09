iPhone 11 Pro | migliori cover e pellicole di vetro

iPhone 11 Pro Max : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato l’11 settembre insieme alle varianti standard e Pro, il nuovo iPhone 11 Pro Max si appresta a diventare uno dei migliori smartphone mai esistiti. Con un display da 6.5″ Super Retina XDR con tecnologia leggi di più...

Le novità Apple : arriva il nuovo iPhone 11 (anche in versione pro) - la fotocamera si fa in tre : Lo smartphone della Mela in vendita dal 20 settembre a partire da 839 euro. Debutta il Pro con 3 lenti e i videoselfie in slow motion, da 1189 euro e 1289 euro (il Max). arrivano anche Watch 5 e l'iPad in 4 modelli

iPhone 11 Pro Max è il più pesante sul mercato : (Foto: Apple) Tra i tanti record battuti da iPhone 11 Pro Max non ci sono solo quelli di smartphone Apple più grosso, potente e duraturo, perché il nuovo melafonino è anche il più pesante di sempre. Un primato che va ben oltre il catalogo di Cupertino, visto che attualmente non c’è davvero alcun altro top di gamma così “imponente” in termini di massa. Se già iPhone Xs Max sembrava assai pesante, fermando l’ago della bilancia oltre la barriera ...

iPhone 11 e iPhone 11 Pro - ecco come sono le nuove fotocamere :

RAM e batterie di iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : la verità di @OnLeaks : Steve H.McFly, alias @OnLeaks, ha divulgato quelli che sembrano essere i dati relativi a memoria RAM e capacità delle batterie dei vari iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max (informazione che la mela morsicata si è sempre dimostrata restia a diffondere, sia in sede di presentazione che in fase post-lancio). iPhone 11 dovrebbe avere una batteria da 3110mAh e 4GB di RAM, iPhone 11 Pro una batteria da 3190mAh e 6GB di RAM ed iPhone 11 ...

Tornano prodotti Apple con Iliad - ma nessuna traccia di iPhone 11 : le ultime oggi 12 settembre : Ci sono nuove informazioni da prendere in esame oggi 12 settembre a proposito di Iliad, in riferimento alla possibilità di acquistare iPhone tramite la compagnia telefonica. Ci eravamo lasciati pochi giorni fa, riportandovi una presa di posizione da parte dell'operatore, secondo cui avremmo rivisto presto modelli Apple all'interno del suo "store". La parola è stata mantenuta, anche se al momento è impossibile prevedere quali saranno le ...

Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download : I wallpaper di iPhone 11 e iPhone 11 Pro presentati ieri da Apple presso lo Steve Jobs Theatre sono già disponibili e pronti per essere applicati ai vostri dispositivi Android. L'articolo Gli sfondi di iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono disponibili al download proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max a confronto : I nuovi iPhone 11 stanno per arrivare sul mercato e Apple si mette alle spalle un keynote diverso dal solito: non tanto per i contenuti, quanto per l'assenza di quell'effetto “wow” a cui ci ha abituato nel corso degli anni. Sarà colpa della miriade di indiscrezioni che hanno rovinato la sorpresa della tripla fotocamera posteriore o forse è merito della concorrenza che ha saputo alzare in alto l'asticella ...

iPhone 11 Pro : uscita in Italia il 20 settembre - prezzi a partire da 879 euro : Apple ha presentato gli iPhone 11 Pro. A disposizione troviamo il modello base da 5,8” e il modello Max da 6,5”. Per entrambi è prevista per il 20 settembre 2019 l’uscita sul mercato Italiano. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Si parte da un prezzo di 879 euro in caso di permuta, mentre se si deciderà di acquistarlo senza rendere il proprio vecchio smartphone, si partirà ...

Uscita - prezzi per l’Italia e colorazioni di iPhone 11 - iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max : Adesso che sono stati presentati, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max ci accingono ad essere acquistati. Il dettaglio dell'Uscita e dei prezzi per l'Italia dovrebbe far ragionare gli utenti interessati, per dar loro modo di capire se è il caso di affondare subito il colpo, oppure no (qualcuno potrebbe voler aspettare le offerte a rate degli operatori telefonici, che pure non dovrebbero tardare ad arrivare). Partiamo col dirvi che le ...

Prezzi iPhone 11 - 11 Pro e 11 Pro Max : perché da noi sono più cari : Qual è il prezzo dei nuovi iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max per l’Italia? Svelati durante il keynote Apple del 10 settembre, i tre nuovi smartphone della mela morsicata si presentano in commercio anche sul nostro territorio come al solito con i costi tra i più salati al mondo, perché? E dove costano di meno? Ecco il listino Prezzi dei nuovi iPhone di fascia alta: iPhone 11 Pro: 1189 euro per la versione da 64 GB 1359 euro per ...

Apple Special Event : presentati i nuovi iPhone 11 - 11Pro e Pro Max : In data 10 settembre 2019 si è svolto presso il Steve Jobs Theather, il consueto Evento Speciale Apple dove sono stati svelati i nuovi iPhone e altre novità riguardo l'azienda di Cupertino. L'Evento si è aperto con la presentazione di Arcade, servizio di videogiochi offerto da Apple, con un costo di 4.99 dollari al mese e sarà disponibile da 19 settembre. Segue poi la presentazione di Apple Tv+, servizio dedicato alle serie tv dal costo di 4.99 ...

Tutte le novità di Apple : iPhone 11 e 11 Pro - Watch - iPad : A Cupertino Tim Cook lancia tre nuovi smartphone, con listini più contenuti del solito, e annuncia i servizi in abbonamento per giochi e video. Apple TV+ arriva a novembre (anche in Italia) per sfidare Netflix, nei contenuti e nel prezzo: 4,99 euro