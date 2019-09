Inter | Lukaku ammette gli errori | “non è stata una buona partita”

Inter - Lukaku non le manda a dire : “contro lo Slavia Praga partita brutta. Per gli avversari deve essere sempre difficile affrontarci” : Dopo il brutto esordio in Champions League, nel quale è arrivato un 1-1 in rimonta contro lo Slavia Praga, Romelu Lukaku parla da leader e incoraggia l’Inter a fare meglio nei prossimi impegni Dopo 3 successi consecutivi in campionato, l’Inter si ferma all’esordio in Champions League. Battuta d’arresto importante quella dei nerazzurri contro lo Slavia Praga arrivata al termine di un 1-1 maturato in rimonta, nei ...

Inter-Slavia Praga - Conte si addossa le colpe : “Il principale responsabile sono io”. E su Lukaku… : Non è partita nel migliore di modi l’avventura in Champions League dell’Inter. I nerazzurri non sono andati oltre l’1-1 contro lo Slavia Praga, pareggiando solo nel finale con Barella. Al termine della gara Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Lo Slavia Praga ha giocato in maniera europea, aggredendo con un gran pressing e con un ritmo elevato. Ci hanno battuti in tutto: sulla velocità, ...

Pagelle Inter-Slavia Praga 1-1 : malissimo la difesa e Lukaku - Barella dà speranza : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: un pareggio in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 1-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 : malissimo la difesa e Lukaku - non si accende Sensi : Inizio da dimenticare per l’Inter nella Champions League 2019: una sconfitta in casa con la Slavia Praga nella partita forse più alla portata del proprio raggruppamento. Andiamo a rivivere il match con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle Inter-Slavia Praga 0-1 Inter Handanovic, voto 5,5: inoperoso, se non con qualche rischio con i piedi, nel primo tempo. Non è perfetto sulla rete dello Slavia, respinge corto e non può evitare la rete di ...

Inter-Slavia Praga live - le formazioni ufficiali : c’è Lukaku : Inter-Slavia Praga live – Prende il via la fase a gironi di Champions League, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Nel primo match in campo l’Inter di Antonio Conte, entusiasmo alle stelle in casa nerazzurro dopo l’importante avvio in campionato, l’Inter guida la classifica del massimo torneo italiano dopo le prime tre vittorie consecutive in altrettante partite. Adesso testa alla partita di Champions ...

Calcio dominato dai procuratori - l’avvocato di Lukaku : “Terreno fertile per collusioni - conflitti di Interesse ed evasione fiscale” : Una Ferrari, una Porsche, una Range Rover. E poi uno yacht, due appartamenti a Montecarlo e sette milioni di euro in banca. È il bottino sequestrato lo scorso martedì a Christophe Henrotay, potente procuratore, tra gli altri, del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e di Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid. Era in accappatoio l’agente belga quando la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento nel Principato alle prime ore del ...

Inter-Slavia - probabili formazioni : recupera Lukaku - ballotaggio Candreva-Lazaro : Si avvicina l'esordio in Champions League per l'Inter di Antonio Conte: alle ore 19:00 al Meazza la squadra del tecnico salentino se la vedrà contro la Slavia Praga, per un match che sulla carta vede favorita proprio l'Inter. Tre vittorie su tre in campionato sono la conferma di una mentalità sempre più vincente per i giocatori allenati da Conte, anche se possiamo sicuramente dire che in quanto a gioco l'Inter non ha brillato, soprattutto a ...

LIVE Inter-Slavia Praga - Champions League calcio in DIRETTA : Conte punta su Lukaku e Sensi per la prima vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Inter-Slavia Praga – La presentazione di Inter-Slavia Praga – Il programma dei match (17 settembre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Slavia Praga, match valido per la prima giornata del Gruppo F della Champions League 2019-2020 di calcio. I nerazzurri esordiscono, dunque, a San Siro e l’obiettivo è quello di centrare i tre punti ...

Inter - Conte in conferenza : indicazioni e condizioni di Lukaku. “Moduli? Tutte cazzate” : In campionato la partenza è stata super positiva: tre partite, tre vittorie e vetta solitaria. Domani, però, per l’Inter c’è l’esordio in Champions League. Si va in casa dello Slavia Praga. Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte in conferenza stampa. “In Champions League è importante partire con il piede giusto. Dovremo fare una partita di grande attenzione e alta intensità perché affronteremo una squadra ...

Inter-Slavia Praga probabili formazioni : solito 3-5-2 - dubbio Lukaku : INTER SLAVIA Praga probabili formazioni- Archiviata la vittoria contro l’Udinese, l’Inter è pronta a concentrarsi totalmente sulla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Conte si affiderà al solito 3-5-2 e, in conferenza stampa, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’imminente match: “Iniziamo il nostro percorso in Champions League dopo […] L'articolo Inter-Slavia Praga ...

Inter - Conte con il dubbio Lukaku contro lo Slavia Praga : L'Inter si sta preparando al suo esordio stagionale in Champions League che la vedrà contrapposta allo Slavia Praga nella prima giornata della fase a gironi. Un gruppo tutt'altro che semplice e che vede anche la presenza di Borussia Dortmund e Barcellona. Per questo motivo i nerazzurri non possono permettersi passi falsi allo stadio Meazza, soprattutto se vogliono alimentare le loro speranze di qualificarsi agli ottavi di finale. Gli ospiti, dal ...

Inter-Slavia Praga - Champions League : Conte si affida a Lautaro Martinez in attacco. In dubbio Lukaku : Tutto pronto in casa Inter per la prima in Champions League di Antonio Conte in nerazzurro. L’avversario non è tra i più ostici, parliamo dello Slavia Praga, ma ogni partita nella massima competizione europea per club nasconde qualche insidia. I campioni della Repubblica Ceca, infatti, sono dotati di una buona organizzazione tattica ma a livello di rosa, almeno sulla carta, non c’è gara. Per lo Slavia Praga si tratta della seconda ...

Inter-Slavia Praga - Champions League : Conte si affida a Lautaro Martinez in attacco. In dubbio Lukaku : Tutto pronto in casa Inter per la prima in Champions League di Antonio Conte in nerazzurro. L’avversario non è tra i più ostici, parliamo dello Slavia Praga, ma ogni partita nella massima competizione europea per club nasconde qualche insidia. I campioni della Repubblica Ceca, infatti, sono dotati di una buona organizzazione tattica ma a livello di rosa, almeno sulla carta, non c’è gara. Per lo Slavia Praga si tratta della seconda ...

Inter-Slavia Praga - le probabili formazioni : Lautaro Martinez e Lukaku sfidano i cechi : Inter-Slavia Praga, probabili formazioni – Torna a suonare la musichetta della Champions League. A San Siro va in scena Inter-Slavia Praga. Debutto europeo per la nuova Inter di Conte, che arriva al grande appuntamento dopo aver vinto tre partite in campionato. Punteggio pieno per i nerazzurri, frutto delle vittorie contro Lecce, Cagliari e Udinese. Lo Slavia Praga è più avanti nella preparazione, avendo iniziato prima il campionato. ...