Inter | l’analogia di Godin che fa sognare i tifosi | “Questa squadra mi ricorda l’Atletico

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Un’analogia sicuramente piacevole e che fadell’. L’affermazione del difensore nerazzurro Diegonon può sicuramente passare inosservata ai supporter dellamilanese. “Vedo molte cose in questache mino l’Atletico che vinse la Liga nel 2013/14“, è quanto afferma il calciatore in unavista a Dazn. “L’ambiente nello spogliatoio, lo spirito di gruppo, la voglia di stare insieme, di lavorare e fare bene. E poi l’entusiasmo della gente, istanno percependo le giuste sensazioni. Anche se la cosa da cui iniziare è sempre l’allenatore: a Madrid il Cholo Simeone e qui Conte. Fondamentale avere un allenatore così, di personalità che ti spinga sempre. Dobbiamo fare come fece quell’Atletico: Partido a Partido. Conte e Simeone? Sono molto simili. Guardate come vivono le ...