Inter | Esposito brilla in Youth League | doppietta allo Slavia Praga VIDEO

Versiliana 2019 - sulle concessioni autostradali Ponti fa la pace con Esposito (Pd) : “Rischio monopolio strategico. Governo Intervenga” : “Se rinasco voglio fare il concessionario autostradale”, Stefano Esposito (Pd) non usa mezzi termini nel suo intervento alla festa per i 10 anni del Fatto Quotidiano in corso al Parco La Versiliana (Marina di Pietrasanta) “Se si vuole aggredire quel tema – ha detto ancora l’esponente dem – bisogna avere il coraggio di smettere di dare le proroghe e mandare le concessioni a gara europea”, lamentando ...

Inter - verso il Lecce : Godin ko - dubbio Barella e idea Esposito per Conte : Inter-Lecce sarà la prima gara ufficiale di Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri. Dopo un’estate positiva tra grandi colpi di mercato e amichevoli incoraggianti è quindi arrivato il momento di fare sul serio. L’avversario potrebbe sembrare “morbido” ma la neopromossa Lecce arriverà a San Siro con tanto entusiasmo, duemila tifosi alle spalle e un’organizzazione di gioco precisa figlia del lungo lavoro di Fabio Liverani, tecnico del doppio ...

Sebastiano Esposito - l'Inter lo blinda : non sarà un altro Zaniolo : Sono bastate poche partite estive ad Antonio Conte per capire che Sebastiano Esposito (17 anni) è un tipo di calciatore diverso dagli altri. Il prodotto del vivaio nerazzurro, che l' anno scorso ha segnato 31 reti in 38 apparizioni in tutte le competizioni, è un gioiellino che deve continuare a lucc

Damascelli : il bomber dell’Inter è Sebastiano Esposito (altra pepita di Castellammare) : Abbagnale, Quagliarella, Donnarumma e, adesso, Sebastiano Esposito. Tony Damascelli, su Il Giornale, definisce Castellammare di Stabia una miniera. L’ultima pepita è, appunto, il giovane Esposito, “un ragazzo di anni diciassette che calcia e corre, spinge e inventa come un adulto che sappia di football antico e, insieme, moderno, cioè pratico”. Un cognome, il suo, scrive Damascelli, che un tempo, in Campania, veniva assegnato ai trovatelli senza ...

Un talento al giorno – Inter - Sebastiano Esposito si racconta : il sogno della prima squadra e l’assist a Sensi : E’ stato un grande protagonista di questo precampionato in casa Inter anche complice le difficoltà sul calciomercato del club nerazzurro, stiamo parla del giovane Sebastiano Esposito, attaccante che si è messo in mostra nel successo ai rigori contro il Tottenham. Il talento si è raccontato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: «È chiaro, sono abbastanza contento della partita. La prestazione è stata positiva, poi ...

Tottenham-Inter 4-5 d.c.r - le pagelle nerazzurre : Esposito sublime - Sensi una conferma : Ultimo impegno in International Champions Cup per l'Inter, che ha affrontato quest'oggi a Londra il Tottenham, nel match conclusosi sull'1-1 ai tempi regolamentari grazie alle reti di Lucas e Sensi. Ai calci di rigore l'Inter si impone 4-3 grazie ad un grande Handanovic, che para i penalty di Eriksen e Skipp. Solita emergenza in attacco, con il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che continua a mettere pressione al club per risolvere questa ...

Gol Sensi - il centrocampista prende per mano l’Inter contro il Tottenham ma che giocata di Esposito [VIDEO] : GOL Sensi – Si sta giocando un match interessante valido per l’International Champions Cup, in campo Tottenham e Inter, partita che nel primo ha dato già interessanti indicazioni. All’intervallo le squadre sono ferme sul risultato di 1-1, inglesi in vantaggio grazie alle rete di Lucas Moura su assist di Lamela, al 36′ ci pensa Sensi a ristabilire la parità dopo una grande giocata di Esposito. Il centrocampista ex ...

Inter-Psg 7-6 dopo i rigori - le pagelle nerazzurre : Esposito rivelazione - bene Handanovic : In un match amichevole (non valido per l'International Champions Cup), giocatosi a Macao, l'Inter batte il Paris Saint Germain i calci di rigore 6-5, con i tempi regolamentari che si chiudono sull'1-1 grazie ai gol messi a segno da Kehrer e Longo. Dal dischetto sbagliano Aouchiche e Zagre per i francesi e Candreva per i nerazzurri. Termina così la tournéé in Asia della squadra nerazzurra, che tra stasera e domani tornerà a Milano in attesa di ...

DIRETTA/ Inter Psg - risultato 0-0 - streaming video Sportitalia : brilla Esposito! : DIRETTA Inter Psg streaming video Sportitalia: cronaca e risultato live della partita amichevole valida per la International Super Cup 2019.