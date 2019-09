«Inter e Milan compatti per un nuovo stadio»

Milan-Inter - un light show prima del derby : Milan-Inter light show. È iniziato il conto alla rovescia in vista del derby di Milano, una gara che nessuno vuole mai perdere, ma che quest’anno sarà fondamentale anche per la classifica. I nerazzurri sono infatti in testa a punteggio pieno, mentre i rossoneri vogliono recuperare terreno per tenere vivo l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione […] L'articolo Milan-Inter, un light show prima del derby è stato ...

Stadio San Siro - Inter e Milan in Comune per discutere il progetto : Inter e Milan si confrontano con il Comune sul nuovo San Siro. E’ infatti cominciato l’incontro tra l’ad nerazzurro Alessandro Antonello, il presidente rossonero Paolo Scaroni e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. Un vertice il cui obiettivo è quello di fare “domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell’Interesse della ...

La quarta giornata di Serie A sarà contraddistina soprattutto dal derby di Milano. Alle ore 20.45 di sabato 21 settembre, Milan e Inter si affronteranno in quello che sarà il big match del prossimo turno di campionato. Sono molti i tifosi rossoneri che si chiedono dove poter seguire la partita in diretta tv e streaming. Di seguito tutte le informazioni. Milan-Inter in diretta tv Il derby della Madonnina sarà un'esclusiva di Dazn

Bocciata l’ipotesi di acquisto di San Siro da Milan e Inter : Bocciata l’ipotesi di acquisto di San Siro da Milan e Inter, lo riporta Calcio e Finanza, che fa riferimento ad un’agenzia ANSA. SìI motivi, secondo quanto detto dai dirigenti delle due società, sarebbero che ristrutturare l’impianto significherebbe ridurne notevolmente la capienza e, dati i deficit strutturali, implicherebbe la certezza di disputare i match casalinghi fuori da Milano per almeno 4 stagioni Domani alle 16, a ...

Derby di Milano - Boban : “Quel 6 a 0 all’Inter è stato pazzesco” : Zvonimir Boban ha parlato in esclusiva sulla app ufficiale del Milan. Il CFO rossonero ha parlato soprattutto di Milan-Inter e dei suoi Derby vissuti da calciatore. Nella serata di sabato, il croato farà il suo esordio da dirigente del Milan nella Stracittadina milanese. Di seguito, l’intervista integrale di Boban. Com’è giocare e vivere un Derby?“Quando si spiega il calcio si dice spesso che non ci sono parole per descrivere certi ...

Milan-Inter - Boban svela i segreti del derby e ricorda quelli vissuti da calciatore : Per Zvonimir Boban, ora Chief football officer del Milan, il primo derby da dirigente “sarà una grandissima emozione”. Lo confida nell’intervista sull’app ufficiale del club, a tre giorni dalla sfida con l’Inter: “Milano è una città che vive il derby in maniera pazzesca, è una sfida unica al mondo tra due società che si rispettano ma che hanno una rivalità incredibile, storica e bellissima. Come ...

Calcio - Giuseppe Sala su San Siro : “Sono Milan e Inter che vogliono rinunciare allo stadio e non il Comune” : Milan e Inter sempre più lontane da San Siro? Sembrerebbe di sì. Stando a quanto riportano le cronache, i due calcistici di Milano paiono sempre di più intenzionati a perseguire un progetto che non riguardi più l’attuale impianto meneghino. La Beneamata e i rossoneri vorrebbero infatti impegnarsi nella costruzione di un proprio stadio di proprietà, non volendo più usufruire della struttura citata e condividerla. Considerazioni confermate ...

Serie A - Milan-Inter in tv : la partita di sabato 21 settembre sarà trasmessa su DAZN : La 4ª giornata di Serie A proporrà il derby tra Milan e Inter. La partita si disputerà sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45. Il match di San Siro verrà trasmesso in diretta tv su DAZN. I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 0-1 contro l’Hellas Verona. Un successo sofferto per la squadra di Marco Giampaolo, conquistato grazie al rigore trasformato da Krzysztof Piatek. I nerazzurri, invece, hanno battuto 1-0 l’Udinese. A lanciare la squadra ...

San Siro - Milan e Inter dicono ‘no’ all’acquisto dello stadio : Negli ambienti del calcio Milanese, continua a tenere banco la questione stadio. Milan e Inter, infatti, appaiono sempre più intenzionate a costruire un nuovo impianto che consenta loro di aumentare i ricavi, proprio come ha già fatto la Juventus diversi anni addietro con la costruzione dello J-Stadium (ora diventato Allianz Stadium). Come rivelato da Il Giornale, le due società meneghine avrebbero rifiutato “l’invito” del ...

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : “San Siro è un monumento ma…” : “La mia posizione su San Siro e su un nuovo Stadio a Milano e’ chiara da sempre. Per me San Siro e’ la storia del calcio, e’ un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, e’ finalmente evidente a tutti che non e’ l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le societa’ calcistiche ...