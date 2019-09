Incinta al sesto mese muore uccisa da ictus mentre arriva all' altare

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Pina Francone La tragedia a San Paolo, in Brasile: a perdere drammaticamente la vita una trentenne. La bimba è stata salvata Quel pancione avvolto dal vestito bianco, pochi metri ormai all'. È morta così una trentenne brasiliana,da unpoco prima di sposarsi.al, non ce l'ha fatta. La sua bimba, invece, sì: è stata fatta nascere grazie a un cesareo d'emergenza. Una tragedia immane e un dolore straziante per un neo papà rimasto single. Il fatto a San Paolo, in Brasile, è stato riportato dal Daily Mail. Tutto inizia sulla limousine che stavando in Chiesa: a bordo del mezzo la donna ha iniziato a sentirsi male. Ma non era un attacco di panico, bensì un. La situazione è precipitata all'arrivo sul sagrato, dove l'uomo che sarebbe dovuto diventare suo marito le è corsa incontro, trovandola svenuta sui sedili. Dunque la cerimonia ...

