Jessica Victor Guedes incinta al sesto mese muore mentre va a sposarsi I medici salvano

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019), la giovane, 30 anni, avrebbe realizzato il sogno di sposare il tenente Flavio Gonçalves, 31 anni, domenica scorsa (15 settembre). Ma sulla porta della chiesa, pochi minuti prima di entrare, la ragazza è svenuta. Lo sposo e la sua famiglia, preoccupati perché non sembrava un semplice malore dovuto dall’emozione, hanno deciso di portarla al pronto soccorso dell’ospedale vicino.Ma da lì ihanno deciso di trasferirla all’ospedale Matre Paulista di San Paolo, in Brasile. In realtà,soffriva di preeclampsia o gestosi, una sindrome caratterizzata dalla presenza, singola o in associazione, di sintomi come l’edema, proteinuria o ipertensione in una donna gravida. In un’intervista alla rivista brasiliana Crescer Magazine, lo sposo ha detto: ‘’Ero preoccupato perché l’aspettavo sull’altare e stava impiegando ...

Noovyis : (Incinta al sesto mese muore mentre va a sposarsi. I medici salvano la bimba) Playhitmusic -… - viola122 : #Sposa incinta al sesto mese stroncata da un #ictus mentre arriva in #chiesa. - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Sposa incinta al sesto mese stroncata da un ictus mentre arriva in chiesa -