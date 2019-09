Il vicepresidente del Parlamento del Venezuela è stato liberato dopo quattro mesi di

Il vicepresidente del partito di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti - dice Associated Press : Il vicepresidente del partito socialista venezuelano di Nicolás Maduro ha incontrato segretamente un inviato degli Stati Uniti, dice Associated Press, secondo cui l’incontro sarebbe un segnale delle trattative ancora in corso per estromettere Maduro dalla presidenza del Venezuela. Il vicepresidente

L’ex vicepresidente della Colombia : “patto di odio contro Zidane che maltratta James Rodriguez” : Monta la polemica in Colombia per il caso James Rodriguez. Come riportano numerosi media tra cui anche As, fanno discutere le affermazioni dell’ex vicepresidente Humberto de la Calle che ha proposto sui suoi social network di creare un “Patto nazionale” di odio contro l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane per il trattamento che ha avuto nei confronti di James Rodriguez nel Real Madrid. Il tweet non è più in rete ...

Futuro Neymar - il vicepresidente del Barcellona : “il ritorno al momento è da escludere” : Il calciomercato è sempre più nella fase decisiva, in particolar modo si sta lavorando per un ritorno di Neymar al Barcellona, trasferimento difficile, al “momento è da escludere” ha dichiarato il vice presidente blaugrana Jordi Cardoner ai microfoni dell’emittente catalana TV3, il direttore sportivo del Psg Leonardo invece ha affermato che finora non c’è stata “nessuna offerta concreta”. “Ad oggi ...

Carabiniere ucciso - protesta choc del vicepresidente del sindacato di Polizia : "Questione benda ridicola" : Franco Maccari, vice presidente nazionale del sindacato di Polizia Fsp, è stato immortalato con una benda sugli occhi e un coltello insanguinato. È questa la protesta choc che ha lanciato nel giorno dei funerali del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega e all'indomani delle polemiche p

Almeno 20 persone sono morte a Kabul - in Afghanistan - in un attentato agli uffici del partito di Amrullah Saleh - candidato vicepresidente alle prossime elezioni : Almeno 20 persone sono morte e circa 50 sono state ferite a Kabul, in Afghanistan, in un attentato avvenuto negli uffici del partito di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza del paese alle elezioni del prossimo 28 settembre.

'Ammazzateli tutti' : il post del vicepresidente del consiglio comunale di Vercelli : Ha destato scandalo e indignazione il post scritto su Facebook dal vicepresidente del consiglio di Vercelli Giuseppe Cannata. "Ammazzateli tutti ste lesbiche, gay e pedofili" è quello che si legge e che, oltre a paragonare in modo inspiegabile, i pedofili (quindi colpevoli di uno dei reati più bassi che una persona possa compiere) agli omosessuali, incita alla morte e all'omicidio. La violenza verbale del vicepresidente ha scosso il paese ...

E' morto l'ex vicepresidente del Csm Carlo Federico Grosso : E' morto a Torino il professor Carlo Federico Grosso, tra gli avvocati più noti del Paese. Lo confermano fonti delle Camere penali. Grosso era nato nel 1937, tra il 1996 e il '98 è stato vicepresidente del Csm. Nella sua carriera di avvocato, è stato difensore di Annamaria Franzoni nel processo per il delitto di Cogne e anche legale di parte civile nel processo per la strage della stazione di Bologna.

Carlo Federico Grosso - addio all’avvocato che fu vicepresidente del Csm e vicesindaco di Torino : È morto a Torino Carlo Federico Grosso, tra i più noti penalisti italiani. Aveva 81 anni. A darne notizia, sul suo sito, è la Repubblica online, di cui era il legale. Professore emerito di Diritto penale, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Torino, nelle fila del Pci, e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Nel 1994 è stato eletto nel Csm, di cui è stato vicepresidente dal 1996 al 1998. Come avvocato è stato il primo ...

