Il segreto | spoiler iberici | Maria Castaneda ha ucciso Mesia e ha vendicato Puente Viejo

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Secondo le ultime anticipazioni spagnole della soap opera iberica il, nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna ci sarà la tragica morte di Fernando. Ad uccidere quest'ultimo sarà proprioche metterà fine a tutte le sofferenze che negli anni ha dovuto subire a causa dell'ex marito. Infatti, la donna commetterà l'omicidio del suo ex dopo che quest'ultimo aveva messo in atto l'ennesimo piano folle. In particolare, andando nei dettagli,non riuscendo ad ottenere ciò che desiderava, decide di distruggere completamente il piccolo paesino spagnolo di. Il figlio di Olmo dà fuoco a molte abitazioni del paesino iberico, tra cui anche la famosa Casona di Donna Francisca Montenegro. Infatti, sarà proprio in questa circostanza, cioè quandovedrà la villa andare in fiamme, che deciderà di porre fine alla vita di. In ...

infoitcultura : Il Segreto spoiler: Isaac ed Elsa tornano insieme, Antolina porta con sé la Guardia Civile - infoitcultura : Temptation Island Spoiler: Serena e Alessandro tolgono i microfoni per parlare in segreto - SpazioWrestling : WWE SPOILER CLASH OF CHAMPIONS: Rivelato come la WWE è riuscita a tenere in segreto il rientro di una Superstar… -