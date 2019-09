Il rischio adesso è che il Pd s’impantani al 20%

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Nei frenetici what’s app prima della fuga di Renzi dal Pd, Dario Franceschini, l’uomo che in questa fase ha le chiavi del Pd, ha cercato di spaventarlo così: “Guarda che in Parlamento c’è già un accordo su uno sbarramento al 5%”. Sottotesto chiarissimo: e tu nel Palazzo non ci tornerai. Renzi non si è messo paura e come tutti sappiamo è andato avanti, convinto che contro quella soglia si batteranno in tanti, e comunque la data del voto non è certo dietro l’angolo. Arma spuntata.Il paradosso è che la mossa di Renzi è stata innescata, o comunque resa possibile, proprio dal ritorno alla grande del proporzionale. Il Pd franceschiniano in questo senso è un po’ come l’apprendista stregone della sinfonia di Dukas, notissima per la ripresa che ne fece Walt Disney in Fantasia: come ...

