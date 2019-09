Il principe William bullizzato a 14 anni perché Lady D aveva il seno troppo

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Marina Lanzone L'editore di Vogue, Nicholas Coleridge, racconta nel suo libro un aneddoto sullassa Diana. L'episodio ha segnato profondamente il duca di Cambridge L’adolescenza è un momento difficile, lo è sempre stato, e non risparmia nessuno. Anche il, quando14, è stato vittima della cattiveria dei suoi coetanei, come ha rivelato Nicholas Coleridge, storico editore di Vogue e autore del libro “The Glossy Years”, in vendita a partire dal 26 settembre, ma presentato in anteprima al Daily Mail e al Times. La famiglia reale è da sempre esposta a un’attenzione mediatica esagerata e spesso non curante dei demotivi che può procurare. Nel 1996 il Daily Mirror pubblicò delle foto diDiana in Senza veli. L’immagine ovviamente fece il giro del mondo e arrivò anche all’Eton College, la scuola frequentata dal principino. I compagni di ...

infoitcultura : Meghan Markle, messaggio nascosto per William nella foto con il principe Harry - LuTerronPower : Attenzione pancino sospetto per il principe William - IOdonna : Il Principe William bullizzato a scuola per le foto in topless di Lady Diana -