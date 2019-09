Fonte : ilpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) La societàingrandire le sue attività in Texas per sperimentare le astronavi, ma c'è di mezzo un piccolo centro abitato

comeH2O : @LaquintadiBeeth che incanto, alcune vite or sono risistemai una casetta dentro una torre medievale, in un paesino… - ValentinaFascia : RT @emenietti: Il paesino che SpaceX vuole comprare per arrivare su Marte - ilpost : Il paesino che SpaceX vuole comprare per arrivare su Marte -