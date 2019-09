Il nuovo trailer di GRID punta i riflettori sulle scelte del giocatore e svela nuove

Tamarin torna in azione in un nuovo Trailer : Chameleon Games annuncia che il suo gioco d’azione e avventura in terza persona Tamarin™ sarà disponibile nel quarto trimestre del 2019 rilasciando un nuovo e avventuroso Trailer. Entra in azione con la scimmietta più carina al mondo, Tamarin, in una missione per salvare la sua casa e la sua famiglia dall’industrializzazione della foresta da parte di alcuni insetti invasori. Tamarin sarà disponibile ...

Trine 4 si mostra in un nuovo Trailer : L’importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato un Trailer incentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c’è in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l’8 ottobre. Trine 4: The Nightmare Prince vede riunite una serie di celebrità: Zoya la ladra, Amadeus il ...

GRID : nuovo trailer da Codemasters : Codemasters® accende il dramma del motorsport con l’ultimo Trailer di GRID® pubblicato oggi. Dopo aver vinto di recente come “Best Racing Game” ai Gamescom Awards 2019, il Trailer punta i riflettori sulle scelte del giocatore, svelando più classi di auto su alcuni dei circuiti di pista e di strada più impegnativi in diversi contesti, tra cui le gare notturne e le condizioni di gara con pioggia intensa. ...

Il nuovo trailer di Dragon Ball Z Kakarot cavalca verso l’uscita su PS4 e Xbox One : Si chiama Dragon Ball Z Kakarot il nuovo feticcio di tutti i fan di Goku e delle gesta dei Saiyan. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta del nuovo videogame dedicato alla longeva saga creata dal mangaka Akira Toriyama, sviluppato dai ragazzi di CyberConnect2 sotto l'occhio vigile del publisher giapponese Bandai Namco. Il team di sviluppo ha intenzione di trascinare tutti gli appassionati in una avventura actionRPG in cui vestire i panni di ...

Ghostbusters : The Video Game Remastered si mostra in un nuovo Trailer : Saber Interactive ha pubblicato un nuovo Trailer di Ghostbusters™: The Video Game Remastered. In questo nuovo Video viene chiesto ai fan sfegatati della serie, cosa ricordano di più del famoso gioco di azione e avventura con il cast originale dei film classici della Columbia Pictures, in arrivo il 4 ottobre 2019 con una nuova riedizione. Ghostbusters: The Video Game Remastered racconta una storia unica di Dan Aykroyd e ...

Il nuovo trailer di The Surge 2 ci mostra come smembrare i nemici con stile ed eleganza : Mancano solo 2 settimane all'uscita di The Surge 2! Preparatevi a fare a pezzi i vostri nemici su PlayStation 4, Xbox One e PC, dal 24 settembre. Il nuovo hardcore Action-RPG di Deck13 ripropone il caratteristico sistema di puntamento agli arti del precedente capitolo, permettendo al giocatore di fare a pezzi i nemici con esecuzioni brutali e riutilizzarne l'equipaggiamento. Nel nuovo trailer "Symphony of Violence" potete dare un'occhiata ad un ...

Watchmen - il nuovo trailer della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Dopo l’ufficializzazione nelle settimane scorse della data di debutto, sappiamo che manca ormai poco all’arrivo di Watchmen, la serie tv che Damon Lindelof ha tratta dall’omonimo graphic novel di Alan Moore e Dave Gibbons (interessante notare come il nome di Moore, dopo i dissidi recenti, sia stato rimosso dalle comunicazioni ufficiali, dove rimane solo la dicitura “basato ...

Tales of Arise si mostra in un nuovo trailer dal TGS 2019 : Durante il corso del TGS 2019 Bandai Namco ha pubblicato un trailer di Tales of Arise, il nuovo capitolo della celebre saga JRPG Tales of in arrivo durante il corso del prossimo anno.Il filmato si concentra prevalentemente su Alphen e Shionne, i due protagonisti precedentemente rivelati, di cui vengono offerti maggiori dettagli sulla natura del loro legame e dei loro poteri, mostrando nel mezzo anche qualche nuova sequenza di gameplay.Sul finale ...

Nessuna di luna di miele in Shameless 10 per i Gallavich : il nuovo trailer della serie tra neo papà e scontri : Nessuna luna di miele in Shameless 10? Chi pensava di ritrovare i Gallavich felici e contenti si sbagliava e di grosso visto che i due saranno in piena burrasca quando la serie tornerà in onda a partire dal 3 novembre, almeno negli Usa su Showtime. I folli Gallagher sono pronti a tornare portando in scena i loro guai, gli scontri e i problemi solo che questa volta a tenere le redini della famiglia c'è la giovane Debbie, degna erede di ...

Kingdom Hearts III : Re Mind – nuovo trailer dal TGS 2019 : Settembre è giunto e il Tokyo Game Show 2019 è alle porte. La fiera giapponese più importante del mondo dei videogiochi è sempre un’occasione per avere uno sguardo ai titoli prodotti in oriente che molte volte trovano poco spazio negli eventi europei ed americani. In occasione della fiera, Square Enix ha deciso di rilasciare un Nuovo trailer di Re Mind, il DLC di Kingdom Hearts III. Nel DLC saranno disponibili nuovi boss, sfide ed un Nuovo ...

Bad Boys for Life : il ritorno della saga con un nuovo trailer : Will Smith e Martin Lawrence tornano con Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga dopo ben 17 anni di latitanza dagli schermi. Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, Bad Boys for Life ha debuttato su internet con un primo trailer. Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment, Bad Boys for Life uscirà nelle sale il prossimo 23 Gennaio 2020. Nel cast compariranno inoltre Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles ...

The Surge 2 : il nuovo story trailer mostra l'inizio della fine dell'umanità : Attraverso un comunicato stampa Deck13 annuncia la pubblicazione di un nuovo story trailer dedicato a The Surge 2. Il nuovo capitolo hardcore action-RPG inizia subito dopo il bombardamento di "deFrag Nanovirus", in seguito al lancio di un razzo "Utopia". In Jericho City, un guerriero solitario, controllato da voi, dovrà superare gli inferi, acque alte e la sua stessa amnesia per scoprire la verità sul virus, la città e tutto il resto.Qui ...

