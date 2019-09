Il nuovo promo di The Good Doctor 3 mostra un inedito Shaun tra cene romantiche e

Il promo di Legacies 2 tra vampiri fumanti e un nuovo sceriffo in città : cosa succederà senza Hope? : Il promo di Legacies 2 alza il velo sui nuovi episodi della serie in onda dal prossimo mese di ottobre e mostra i volti che andranno ad aggiungersi a quelli dell'amato Alaric, di Hope e di tutti gli altri protagonisti dello spin off di The Originals e The Vampire Diaries. Chi ha seguito la prima stagione sa bene che non tutto è andato come previsto e che, alla fine, è toccato proprio ad Hope sacrificarsi per il bene dei suoi amici o, meglio, ...

The Walking Dead 10 promette la fine del mondo nel nuovo promo : svelati i titoli dei primi 8 episodi : Il tempo stringe e sembra che AMC si stia preparando ad un evento, in programma il prossimo 23 settembre, per presentare The Walking Dead 10 e non solo. Intanto i giorni passano via veloci e presto ci ritroveremo a dover commentare la première di stagione con tutto quello che essa porterà con sé. Nelle scorse ore la rete ha pensato bene di rilasciare un nuovo teaser al cardiopalma e di rivelare il titolo dei primi otto episodi della serie, di ...

La Domenica Ventura - il promo del nuovo programma di Simona Ventura (Video) : A partire da Domenica 15 settembre 2019, avrà inizio il nuovo programma condotto da Simona Ventura che segnerà il ritorno della conduttrice di Chivasso in un programma calcistico, La Domenica Ventura.Il nuovo programma di Simona Ventura, che, da quando è tornata in Rai, ha già condotto The Voice of Italy e uno speciale legato alla serie di Netflix, La Casa di Carta, avrà inizio alle ore 12 e durerà un'ora, fino all'edizione delle 13 del Tg2, ...

Pomeriggio Cinque - il promo con Barbara D’Urso nel nuovo studio – Video : Barbara D'Urso Per il ritorno di Pomeriggio Cinque – fissato il prossimo 9 settembre su Canale 5 – Barbara D’Urso è già al lavoro, in tutti i sensi. Nel promo del programma la conduttrice si trova nel nuovo studio, pronta – con tanto di casco da cantiere tra le mani – ad aiutare i tecnici nella messa a punto degli ultimi dettagli della nuova scenografia. “Guardate che meraviglia! La prima novità di ...

Pomeriggio Cinque - il promo con Barbara d'Urso svela il nuovo studio (VIDEO) : Eccolooooooo #Pomeriggio5 ❤️ pic.twitter.com/2Nbf1GZitt— Barbara d'Urso (@carmelitadurso) September 4, 2019 "La prima novità è il nuovo studio" è il primo particolare che balza all'occhio nel promo della durata di circa 20 secondi per l'appuntamento con la dodicesima edizione di Pomeriggio Cinque. Il rotocalco pomeridiano di Canale 5 riprenderà da lunedì 9 settembre alle 17:10 con un nuovo volto e non parliamo certamente ...

Il nuovo promo di New Amsterdam 2 chiude il cerchio intorno Georgia ed Helen : chi morirà? : Il nuovo promo di New Amsterdam 2 ha fatto cadere la mascella dei fan che non aspettano altro che capire chi morirà quando la serie tornerà in onda. Il medical drama che ha conquistato il mondo con le sue storie, i suoi dottori umani e la dolcezza di Ryan Eggold, chiamato a vestire i panni del protagonista Max Goodwin, tornerà presto in onda negli Usa con gli episodi della seconda stagione riportandoci al maledetto incidente andato in scena nel ...

Food : Mozzarella Dop - a settembre nuovo tour di promozione : Caserta, 30 ago. (Labitalia) - Sarà un settembre ricco di eventi per la Mozzarella di Bufala Campa[...]

Casting per alcuni spot promozionali e per il nuovo volto di Oriocenter : In questo periodo ci sono dei Casting aperti per realizzare alcuni spot di carattere promozionale e pertanto è aperta la ricerca di vari ruoli attoriali con pregressa esperienza in ambito recitativo. Sono poi tuttora in corso le selezioni per la ricerca del nuovo volto di Oriocenter. spot promozionali Per la realizzazione di alcuni brevi spot promozionali sono aperte le selezioni per la ricerca di quattro uomini e quattro donne di età compresa ...

La Strada di Casa 2 a settembre su Rai1 - video promo e data di debutto : un nuovo mistero per i Morra : Ufficiale il debutto de La Strada di Casa 2 a settembre su Rai1: la seconda stagione della serie drammatica/mistery con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, sarà il primo titolo su cui l'ammiraglia Rai punterà per la nuova stagione della fiction. Si parte prima di fine estate, con un doppio appuntamento: i primi quattro episodi de La Strada di Casa 2 andranno in onda lunedì 16 e martedì 17 settembre in prima serata su ...

Online il nuovo sito di EICMA - con promo biglietti : È Online il nuovo sito di EICMA, dove è anche possibile acquistare direttamente i biglietti dell’evento espositivo in programma dal 7 all’11 novembre presso i padiglioni di Fiera Milano a Rho. Fino al 30 settembre il titolo d’ingresso è in vendita a un prezzo lancio di 16 euro (+ 1,5 euro di commissioni fisse), dal […] L'articolo Online il nuovo sito di EICMA, con promo biglietti sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...