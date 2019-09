Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Non è passato sotto gamba l’aggressione di ieri ai tifosi inglesi venuti aper seguire il. Il CEO di Reds, Peter Moore, che ha accompagnato il tifosoall’Cardarelli, ha commento su Twitter “all’con Steven in questo momento. Non lo lasceremo finché le cose non miglioreranno, quindi per ora tutti possmettere di preoccuparsi. Stiamo cercando di farlo vedere da un medico, ma qui c’è unamancanza di assistenza da parte della polizia e del personale medico”. I’m at the hospital with Steven right now. We will not leave him until we are comfortable that he’s fine, so can everyone stop worrying for now. Trying to get him seen by a doctor, but there’s a distinct lack of urgency here from the police and medical staff. https://t.co/5ZCkWs2M65 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) September 17, ...

napolista : Il dirigente del #Liverpool: «Sono in ospedale a #Napoli col ragazzo ferito, assenza totale di medici e polizia» D… - lucioulian : Infatti il PD è nato senza regole chiare, uno statuto serio, né valori conclamati, solamente allusioni, per mantene… - vito16315656 : @matteosalvinimi GIA', MA PERCHE' PARLA DEGLI ALTRI? GLI ITALIANI NEL LORO GIUDIZIO TERRANNO CONTO DEI PARTITI CHE… -