Il Daily Mail elogia Ancelotti | «Non è lo stereotipo dell’allenatore difensivo italiano»

Daily Mail : capo degli arbitri sott’accusa perché in Premier viene usato poco il Var : Mike Riley è sotto pressione per incrementare l’uso del Var in Premier League. Particolare enfasi è stata posta sugli incidenti di alto profilo nei quali l’arbitro non ha fatto ricorso all’utilizzo del Var nonostante i numerosi monitor posti a bordo campo. Il timore è forse che ricorrere alla tecnologia rallenti i tempi di gioco, ma è altrettanto problematico che il mancato uso significhi il mancato arrivo di cartellini ...

Daily Mail contro Meghan Markle - “usa copertine per Archie realizzate pagando operai 4 centesimi di euro all’ora” : Il Daily Mail attacca di nuovo Meghan Markle. Stavolta non c’entrano le tensioni con Kate Middleton e il principe William. Stavolta a finire sotto accusa è una coperta indiana che la Meghan ha usato per coprire il piccolo Archie durante una partita di polo di William e Harry che ha luogo ogni anno nel Surrey. La coperta in questione sarebbe stata realizzata dalla Malabar Baby, un’azienda che i giornalisti del Daily Mail hanno visitato e ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : Eriksen vuole lasciare il Tottenham - possibile offerta Juve : Uno dei pezzi pregiati sul mercato in questa sessione estiva è sicuramente Christian Eriksen: il danese, come è noto, non vuole rinnovare il contratto con il Tottenham, in scadenza nel 2020. Questo potrebbe significare una possibile cessione già in questo calciomercato estivo, proprio perché già a gennaio il danese potrebbe trattare un'intesa con qualsiasi squadra e da luglio 2020 trasferirsi a parametro zero. A livello economico quindi, la ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus avrebbe incontrato a maggio l'agente di Sanchez : La Juventus, ad una settimana dall'inizio della Serie A, è ancora impegnata nelle trattative di calciomercato con l'idea di piazzare gli esuberi, al fine di alleggerire una rosa fin troppo ricca ma anche per sistemare il bilancio, provato da investimenti pesanti come quello per De Ligt dall'Ajax. Sono tanti i giocatori a rischio cessione: si va da Rugani, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Mandzukic, Higuain e Dybala. Per ...

Daily Mail : Bill Gates vuole 'oscurare' il sole per abbassare la temperatura globale : Gli effetti del riscaldamento globale e dei danni causati dai cambiamenti climatici sul nostro pianeta sono sotto gli occhi di tutti ed è urgente che vengano presi al più presto provvedimenti. È in questa direzione che vanno i ricercatori, ma mai prima d'ora si erano spinti a prendere in considerazione progetti così ambiziosi. Uno di questi è finanziato da Bill Gates in persona e ha come obiettivo quello di abbassare gli effetti del ...

Dall'Inghilterra - Daily Mail : la Juventus vuole Eriksen a parametro zero nel 2020 : La Juventus ha sempre fatto della programmazione il suo punto di forza, basti vedere i numerosi acquisti a parametro zero negli ultimi anni: da Pirlo a Pogba, fino ad arrivare ai vari Evra, Emre Can e Ramsey. Il lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici è sempre stato notevole a tal riguardo, e anche il prossimo anno potrebbe delinearsi un importante acquisto a zero. Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione riguardante un giocatore ...

Il Daily Mail : Ronaldo a Dybala : “Vai allo United se vuoi diventare un campione” : Che Cristiano Ronaldo spinga per il trasferimento di Paulo Dybala al Manchester United, non è un mistero. Oggi l’edizione del Daily Mail aggiunge un dettaglio. E cioè il messaggio che il portoghese avrebbe inviato sulla chat di WhatsApp al giocatore argentino che gli avrebbe chiesto un parere sull’eventuale trasferimento. Ronaldo avrebbe detto che lui è diventato un campione nei suoi sei anni vissuti allo United. Va ricordato che ...

Daily Mail : Il Napoli ha pronta un’offerta di 60 milioni per Wilfried Zaha : Dopo aver perso l’affare Pépé, che ha preferito trasferirsi all’Arsenal, il Napoli prova con un suo connazionale, l’ivoriano Wilfried Zaha. Secondo quanto riferisce l’edizione online del Daily Mail, il club starebbe preparando un’offerta di 60 milioni per il Crystal Palace. Il calciatore 26enne avrebbe l’ok di Carlo Ancelotti che lo reputerebbe un buon sostituto di Nicolas. Per lui il Crystal Palace ha già ...

Daily Mail – Ag. Pépé respinta offerta Napoli : pronti a chiudere con l’Arsenal per cifre da capogiro! : Pépé pronto a chiudere con l’Arsenal L’Arsenal vuole chiudere l’operazione Nicolas Pèpè entro lunedì. Questa la notizia riportata dal Daily Mail. Il portale britannico annuncia che l’entourage del calciatore ha respinto la proposta del Napoli ed ha trovato un’intesa con l’ivoriano per un contratto molto ricco con i Gunners ed un pagamento da 80 milioni da versare in 5 rate nelle casse del club ...