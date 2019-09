Il circolo virtuoso tra libri | scuola e impresa per fare crescere civiltà e sviluppo

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “L’istruzione dei ragazzi è interesse primario della Repubblica”. Davanti alla platea del Parco della Musica a Roma, dove si celebrano i 150 anni di vita dell’Aie, l’Associazione degli editori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella legae libertà, insiste sul valore civile della lettura e insiste sul fatto che “la cultura sta alla base della crescita civile del Paese”.Il guaio è che “si legge ancora troppo poco in Italia” e dunque “dobbiamo migliorare”, perché “leggere è una ricchezza immateriale di cui non possiamoa meno”. E proprio “laresta un bacino decisivo in cui seminare”.“”, ribadisce il presidente dell’Aie, Ricardo Franco Levi. E ancora una volta una delle iniziative di punta degli ...

paolocalcinari : RT @GGhittoni: La tassazione sulle vincite al gioco è inferiore a quella sulla previdenza complementare e a quella sul risparmio (che hanno… - GGhittoni : La tassazione sulle vincite al gioco è inferiore a quella sulla previdenza complementare e a quella sul risparmio (… - CarlaColageo : RT @Confindustria: Se crescono le imprese cresce anche il Paese. Un circolo virtuoso - anche in tema di finanza alternativa - che va sosten… -