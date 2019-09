Il benvenuto in Champions Atalanta demolita a Zagabria | ne prende quattro

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) La gioia per la 'prima' storica insoffocata dalla dura realtà del campo. Peggior esordio l'non poteva immaginare. La squadra di Gasperini crolla a4-0, subendo una durissima lezione dalla Dinamo. Una serata terribile per i bergamaschi, dominati in tutto e per tutto dalla

Cris69barco : Per Gasperini il giusto benvenuto in Champions. - PolidoriCarlo : #Conte già fuori dalla Champions dopo nemmeno una partita. Benvenuto all' #Inter - Locustaparlante : RT @Milestemplaris: ATTENZIONE! - Qui giocano dei bambini - Questo è un gioco e divertirsi è fondamentale - Gli allenatori e i responsabi… -