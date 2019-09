IFA 2019 | presentate le nuove Twins True Wireless di Fresh ‘N Rebel

IFA 2019 - le tv del (prossimo) futuro puntano su 8K - design e sound : Berlino – I televisori sono sempre stati sotto i riflettori a Ifa (la fiera berlinese che oggi chiude i battenti e dà appuntamento all’anno prossimo), ma in questa edizione si sono voluti prendere la scena per rimarcare un ruolo primario nell’elettronica di consumo. Complice anche una fiera povera di grandi novità, i tv hanno facilmente sedotto il pubblico e gli addetti ai lavori giocando due carte molto efficaci: dimensioni e ...

IFA 2019 - i gadget più assurdi della fiera : Berlino – L’edizione Ifa 2019 forse non passerà alla storia per presentazioni indimenticabili e per prodotti rivoluzionari. Anzi, forse è proprio in ciò che è mancato che sarà ricordato, come per l’assenza di nuovi smartphone pieghevoli che lanciano diverse ombre su questo segmento. Ma per fortuna nei meandri della labirintica Messe Berlin non era difficile imbattersi in gadget strani, originali e spesso assurdi, per distrarsi ...

Samsung - tutte le novità presentate ad IFA 2019 : Samsung ha presentato ad IFA, la fiera internazionale dell’elettronica di consumo, una gamma di elettrodomestici pensati per...

IFA 2019 - vanno in scena i monopattini : Tutta la nuova gamma di monopattini targati Nilox a Ifa. Berlino – Il mercato della micromobilità elettrica fa ormai gola a molti, e qui a Ifa 2019 sono state mostrate tante soluzioni innovative e curiose. Per esempio Nilox, azienda che era già presente nelle scorse edizioni e quest’anno ha deciso di “mostrare i muscoli”, mettendo in scena tutta la nuova gamma di monopattini elettrici del brand, oltre alla prima e-bike mtb e una ...

IFA 2019 - i 15 gadget più belli (e sorprendenti) visti quest'anno : La nuova edizione di IFA 2019 ci insegna che il futuro della tecnologia è pronto a rivoluzionare i dispositivi che utilizziamo nella vita di tutti i giorni: smartphone pensati per il gaming, orologi analogici che fanno l'elettrocardiogramma e quadri smart che cambiano forma per dare un volto sempre diverso alle pareti di casa. Poi elettrodomestici sempre più belli da vedere, smartwatch ancora più potenti e un bell'investimento sull'intelligenza ...

IFA 2019 - dove sono finiti gli smartphone pieghevoli? : (Foto: Samsung) Berlino – Ci sono trend che si rendono protagonisti di eccezionali boom, altri hanno un successo limitato nel tempo seppur molto intenso. E poi ci sono trend che faticano a ingranare e si perdono per strada: a Ifa 2019 non è stato presentato ufficialmente un singolo smartphone pieghevole e la percezione è che tutti i grandi produttori stiano prendendo (troppo) tempo. Non è il caso di Samsung che ha dovuto per forza di cose ...

I migliori elettrodomestici visti a IFA 2019 : Berlino – Rispetto alle estemporanee proposte dei primi anni in cui a Ifa sono sbarcati gli elettrodomestici, ora quello delle home appliances alla fiera di Berlino è diventato un terreno fertile per la tecnologia con soluzioni in grado di migliorare la gestione della casa e ottimizzare i tempi. Le nuove tendenze vedono soluzioni come la ricarica wireless e le batterie di riserva sempre più presenti, un tentativo di ridurre al minimo gli ...

A IFA 2019 il mini giapponese che esplorerà la Luna nel 2019 : (Foto: iSpace) A Ifa 2019 di Berlino era esposto il piccolo lander della missione Hakuto-R che sarà al centro del primo tentativo privato di esplorazione della Luna. L’appuntamento è stato fissato per il 2021 dalla società giapponese iSpace, che era entrata nella rosa dei cinque finalisti del contest Google Lunar X-Prize nel 2018. Come è noto, nessuno dei partecipanti è riuscito a vincere la competizione che puntava a far alLunare con ...

IFA 2019 - Fossil lancia gli smartwatch con l’anima fashion : Berlino, 6 settembre 2019 – Fossil sceglie Ifa 2019 per la nuova serie dei suoi smartwatch Android Wear. I dispositivi sono basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon, dotati di uno schermo Amoled touch a colori da 1,19” (30 millimetri). Il prezzo di partenza è da 259 euro. Con i nuovi modelli il gigante dell’orologeria intende sfruttare ancora di più la sua esperienza per realizzare dei prodotti ad alto tasso di tecnologia. Gli smartwatch ...

Spunta all’IFA 2019 il nuovo iPhone 11 : alcune attese conferme : Sospettavate di vedere iPhone 11 all'IFA 2019 di Berlino? Eppure è successo anche questo. Come riportato da 'DDay.it', alla nota fiera interazionale dell'elettronica in qualche modo hanno preso parte pure i prossimi melafonini, che saranno presentati ufficialmente il 10 settembre. Le aziende produttrici di accessori si sono premurati di mostrare al pubblico dei mockup alquanto fedeli degli iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Da ...

IFA 2019 : Philips svela i nuovi tv oled+ e le cuffie Ph805 : (Foto: Philips) Numerose le novità ufficializzate da Philips nel corso di Ifa 2019 di Berlino. Brillano i due nuovi televisori oled+934 e oled+984 che possono contare sulla preziosa collaborazione con Bowers & Wilkins per la parte audio e il processore P5 di terza generazione. Ma meritano attenzione anche le nuove cuffie over-ear Philips Ph805, che rispettano tutti i recenti dettami del segmento: cancellazione del rumore di fondo, ascolto ...

IFA 2019 - per Haier elettrodomestici smart e stile italiano : Berlino – In un’epoca di scontri tra titani nell’elettronica di consumo e di mercato globale, in un settore come quello degli elettrodomestici in cui le acquisizioni non hanno portato storicamente dei successi degni di nota, Candy a nove mesi di distanza dall’operazione con Haier, sembra far parte di un trend positivo che è stato in grado d’acquisire know how a livello locale per inserirlo in un business su scala mondiale. La ...

IFA 2019 - Motorola One Zoom con quadrupla fotocamera : Con Motorola One Zoom lo storico brand americano ora sotto l’ala di Lenovo sale di un altro gradino nella scala delle performance. Basta una rapida occhiata alla parte frontale e al nome per comprendere subito che si tratta di un terminale votato alla fotografia con un quadruplo sensore sul retro. Con design in vetro satinato, logo illuminato con led per le notifiche e dalle sfumature decise, Motorola One Zoom punta su quattro occhi ...