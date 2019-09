I Love Pisa | un video che emoziona

I Love Pisa - il cortometraggio che Tommaso Casigliani ha dedicato alla sua città : “Non c’è cosa più bella dei sogni che facevo da bambino” : Pisa ad altezza occhi e sogni di bambino. I love Pisa è il cortometraggio che il produttore discografico e musicista Tommaso Casigliani ha donato alla sua città di nascita. Riprese aeree che sembrano trasformare Pisa in Parigi e l’Arno nella Senna, e un fanciullo che sogna di planare tra fiumi e tetti come fosse un uccello. “Volevo fare un omaggio alla mia città, raccontandone tutta la sua bellezza – ha spiegato l’autore -. Ho pensato che per me ...