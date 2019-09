I cinque nuovi acquisti in campo col Liverpool | e meno male che Ancelotti non era

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Il dieci al mercato Il dieci di Carloa Cristiano Giuntoli era ovviamente un dieci al mercato del Napoli. Voto che, altrettanto ovviamente, il commutatore dell’ambiente Napoli ha immediatamente in convertito o in bugia oppure in atteggiamento troppo compiacente dell’allenatore nei confronti della società. Insommaaziendalista – offesa gravissima da queste parti – con tutto il corollario che ben conosciamo: “è venuto a prendersi la pensione, “a sistemare il figlio” eccetera eccetera. Che il Napoli possa aver fatto un calciomercato mirato, che possa aver acquistato effettivamente i calciatori che desiderava, che riteneva funzionali al progetto, è un’idea che eufemisticamente ha fatto molta fatica a fare breccia nell’ambiente napoletano. Eppure i fatti sono lì a dimostrarlo. Il Napoli ha acquistato Di Lorenzo, Manolas, Elmas, Lozano, ...

