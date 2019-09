I 30 film cult da vedere prima di morire

A Milano “CuriosaMente” - 7 film cult discussi da neuroscienziati : Da sempre il cinema indaga la complessità della mente umana e delle sue stravaganze. Quest’anno il Festival Cervello&Cinema si concentrerà su alcuni comportamenti anomali, ma molto diffusi, che nei casi lievi consentono una vita apparentemente normale, ma che possono portare a grandi sofferenze. Li raccontano 7 film cult che saranno presentati da ricercatori ed esperti nel campo delle neuroscienze e della psicanalisi, secondo una ...

La principessa Sissi - trama - cast e curiosità del film cult con Romy Schneider : La storia di Elisabetta di Baviera e le vicende anche tragiche di Romy Schneider si fondono in una pellicola simbolo che ha reso l’attrice – prematuramente scomparsa a 44 anni un mito – un mito che continua ad alimentarsi ad ogni messa in onda del film La principessa Sissi. E il rito può ripetersi ancora una volta visto che mercoledì 21 agosto alle 21,05 su Rai3 la pellicola è in onda. La principessa Sissi, trama e ...

Peter Fonda morto - il protagonista di Easy Rider aveva 79 anni. A settembre la celebrazione dei 50 anni del film cult : Addio a Peter Fonda. L’attore americano è morto a 79 anni nella sua abitazione a Los Angeles. Il decesso è stato provocato da una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni di cui soffriva. Il protagonista di Easy Rider era figlio della star di Hollywood Henry Fonda, fratello minore di Jane Fonda e padre di Bridget Fonda. “Mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e grazioso, desideriamo anche celebrare il suo spirito indomabile ...

Lo squalo - il film cult di Steven Spielberg - trama - cast e curiosità : Uno dei grandi capolavori girati da Steven Spielberg, un horror vecchia maniera con un mostro terribile come lo squalo che diventa simbolo di tutte le paure ataviche dell’uomo: martedì 13 agosto in prima serata alle 21,20 su ReteQuattro il grande classico Lo squalo, film cult del 1975 che vede nel cast Roy Scheider e Richard Dreyfuss Lo squalo, trama e cast Amity è una cittadina che vive di turismo balneare, bagnata dal Pacifico. Una sera, ...

Top Gun e Rambo tra i sequel dei film cult degli anni '80 in uscita al cinema : La stagione cinematografica 1986/87 viene ricordata come una delle migliori degli ultimi 40 anni e, in questi giorni è tornata in auge per la presentazione del sequel di Top Gun, pellicola uscita nelle sale nell'autunno del 1986. Nello stesso periodo, al cinema uscirono nelle sale grandi capolavori, film che fanno parte della storia del cinema. Un anno di film indimenticabili Su tutti, il meraviglioso Platoon di Oliver Stone, quattro statuette ...

Training Day : trama - cast e curiosità del film cult con Denzel Washington ed Ethan Hawke : Venerdì 26 luglio, dalle 21.30 in poi su ReteQuattro, va in onda la pellicola acclamatissima Training Day, un thriller firmato da Antoine Fuqua risalente al 2001. Forte di un Denzel Washington particolarmente ispirato, il film è tuttora molto, molto apprezzato a quasi vent’anni dalla sua uscita nei cinema anche se, al di là di qualche premio (tra cui un Oscar) vinto da Washington stesso per la sua interpretazione, non ha goduto di tutti ...