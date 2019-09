“Ho perso 9 chili | poi sono scoppiata a piangere” Eleonora Daniele | la confessione dopo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2019)15 anni insieme, la conduttricee Giulio Tassoni sisposati il 14 settembre, con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia un’emozionante Ave Maria.la celebrazione religiosa, la festa si è spostata in una location super esclusiva, a fianco del Colle del Gianicolo e con vista sul Cupolone. Cena in giardino per gli amici die Giulio, tra fiori, tendaggi candidi e atmosfera fiabesca. A celebrare la coppia tanti ospiti vip, da Simona Ventura a Elena Santarelli, Maria Grazia Cucinotta, Loredana Bianchetti e molti altri. Il settimanale Chi ha raccontato in ...

