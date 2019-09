Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 e Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0 | esordio amaro

Highlights Atletico Madrid-Juventus 2-2 : video - gol e sintesi. Herrera beffa la Signora : Esordio con tanti rimpianti per la Juventus nell’edizione 2019-2020 della Champions League. Contro l’Atletico Madrid la squadra di Maurizio Sarri pareggia per 2-2 dopo essere stata in vantaggio di due reti. Prima Cuadrado e poi Matuidi avevano portato avanti la Vecchia Signora, ma i gol prima di Savic e poi di Herrera hanno regalato il pareggio all’undici di Diego Pablo Simeone. Qui di seguito tutti gli Highlights della sfida ...