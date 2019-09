Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Dal 19 al 21 settembre si svolgerà l’evento a tema innovazione “in” presso l’omonima località della Basilicata. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, ha il merito – pressoché unico in Italia – di attrarre al Sud il gotha dell’innovazione italiana, e non solo, in una tre giorni di speech, workshop e networking. Ospiti d’onore dell’evento saranno Jeremy Rifkin, Asia Argento, Jacopo Fo e altri speaker che consentiranno di abbracciare l’innovazione in tutte le sue forme. Saliranno infatti sul palco personalità di spicco della comunicazione e del marketing, ma anche di medicina e chirurgia, robotica e automazione, trasporti e costruzioni. Nell’immaginario collettivo la mecca del digitale e della tecnologia in Italia è Milano. Qui hanno sede centrale molte delle principali realtà tech del ...

TutteLeNotizie : Heroes Meet in Maratea, l’innovazione all’italiana si mette in viaggio verso Sud - Cascavel47 : Heroes Meet in Maratea, l’innovazione all’italiana si mette in viaggio verso Sud - Noovyis : (Heroes Meet in Maratea, l’innovazione all’italiana si mette in viaggio verso Sud) Playhitmusic - -