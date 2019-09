Grande Fratello | Taylor Mega bacia un' ex corteggiatrice | Erica Piamonte choc | Ma

Cristina Plevani : "La scenata di Cecchi Paone ai Telegatti contro il Grande Fratello? Una pagliacciata" : Cristina Plevani (vincitrice del primo GF): “Oggi sono un’istruttrice di fitness alla ricerca di un secondo lavoro poiché è un settore in cui non si hanno contratti e c’è molta precarietà. Se mi venisse proposta la partecipazione a qualche reality accetterei solo per un tornaconto economico, basta con la gavetta, ho già dato abbastanza. La scenata di Alessandro Cecchi Paone fu una pagliacciata perché si sarebbe dovuto lamentare prima col ...

Mauro Marin - incidente per l’ex vincitore del Grande Fratello : cosa è successo : Mauro Marin, il vincitore del Grande Fratello 10, è finito in ospedale dopo aver avuto un incidente domestico mentre cucinava. Ma andiamo con ordine. l’ex concorrente dell’edizione numero 10 del reality più seguito d’Italia si è tagliato una mano tentando di imitare il suo idolo, lo chef Antonino Cannavacciuolo, nel taglio delle verdure a la julienne. Insieme al dolore per la ferita, per fortuna non grave come documentano le ...

Scialpi - lo sfogo del cantante contro il Grande Fratello Vip : “Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti“ : “Ormai è quasi ufficiale, dirò di no al Grande Fratello, perché mi hanno offerto veramente il minimo”. Esordisce così Scialpi in un video pubblicato su Instagram in cui si scaglia contro l’edizione “Vip” del reality di Canale 5 spiegando che non vi parteciperà a causa del compenso irrisorio. “Mi hanno offerto un compenso che si dà agli sconosciuti – ha spiegato il cantante -. Mentre so che trattano compensi da ...

“Ho perso tutto”. Cristina Plevani del primo Grande Fratello lo confessa apertamente : Vi ricordate la prima edizione del Grande Fratello? Fu un esperimento sociale pazzesco che lasciò sgomenti pubblico e concorrenti. Il pubblico era stupito di essere così tanto interessato alla vita degli altri. I concorrenti, una volta usciti, erano ancor più stupiti che la loro vita fosse di interesse pubblico. Fu un successo. E, negli anni a seguire, non fu mai più lo stesso successo di quella prima edizione, quella in cui i concorrenti erano ...

Grande Fratello - svelato il retroscena (che nessuno conosceva) sulla prima edizione : Erano gli anni Duemila quando il Grande Fratello sbarcò per la prima volta nella tv italiana, rivoluzionandola per sempre. Quest’anno il format ha compiuto vent’anni nel mondo e ben diciannove in Italia, dove la prima edizione ottenne un successo senza precedenti. Oggi per tanti telespettatori e per chi fa televisione, il primo Grande Fratello è un vero e proprio mito. Quando Cristina Plevani, Pietro Taricone e gli altri concorrenti ...

Grande Fratello festeggia il ventennale con una clip che ricorda Pietro Taricone : Era il 16 settembre 1999 quando il Grande Fratello andava in onda per la sua primissima puntata in Olanda, segnando così l'inizio di un cambiamento epocale per la televisione. E, l'anno successivo (il 14 settembre 2000 su Canale 5, ndr), veniva trasmessa in Italia la prima edizione del Gf made in Italy, che vanta un cast di concorrenti ancora molto amati dal Grande pubblico. Per il ventennale del noto reality show, l'account ufficiale del Grande ...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del Grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Grande Fratello - 20 anni : clip omaggio per Pietro e Cristina. Fan : “Unico” : Il Grande Fratello compie 20 anni. Lo show lancia una clip omaggio a Pietro Taricone e Cristina: è pelle d’oca. I fan gongolano e scatta l’appello a Mediaset. La Plevani spiega in che rapporti sono rimasti i concorrenti della prima edizione Tanti auguri al Grande Fratello che oggi compie esattamente 20 anni. Era infatti il […] L'articolo Grande Fratello, 20 anni: clip omaggio per Pietro e Cristina. Fan: “Unico” ...

