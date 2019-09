Governo | Pd e M5s blindano il patto | “Il voto su Sozzani non si ripercuote sulla

Governo - Di Stefano : “Renzi? Ha fregato Zingaretti - non il M5s. Io non mi fido né di lui - né del Pd - né della Lega” : “Renzi e il suo nuovo partito? Ha fregato Zingaretti, perché di fatto gli ha fregato un paio di ministri e dei sottosegretari. Non ha certo fregato noi del M5s, se è vero che sosterrà il Governo Conte bis. Lo dico sinceramente: io non mi fido né del Pd, né di Renzi, né ovviamente della Lega“. Sono le parole del sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, ospite di 24 Mattino, su Radio24. E aggiunge: “L’unica cosa ...

Siciliani al Governo - la soddisfazione del M5S di Modica : Il M5S Modica esprime soddisfazione per la nomina di tutti i membri Siciliani al nuovo Governo Conte

Scissione Pd - l’ex Richetti : “Renzi doveva uscire prima e non fare accordo con M5s. Io e Calenda con lui? Ora ci divide Governo - ma mai dire mai” : “La Scissione di Renzi? Ha contribuito alla creazione di questo governo, allora i problemi risalgono a prima. Quindi doveva uscire prima. Enon dare il via libera all’accordo di governo con il Movimento 5 Stelle, così come aveva sempre spiegato”. A rivendicarlo è l’altro ex Pd, il senatore Matteo Richetti (ex renziano delle origini a sua volta, ndr), da giorni uscito dal gruppo Pd al Senato dopo non aver votato la ...

Governo M5S-Pd : Salvini “all’estero non sarebbe successa cosa del genere” : Governo M5S-Pd: Salvini “all’estero non sarebbe successa cosa del genere” Continuano senza sosta gli attacchi rivolti dal leader del carroccio, Matteo Salvini, nei confronti della coalizione M5S-Pd-LeU. Dopo la crisi di Governo innescata agli inizi di agosto (optando per la sfiducia nei confronti di Giuseppe Conte), l’ex ministro dell’Interno si è ritrovato all’opposizione e senza riuscire a forzare le elezioni anticipate. ...

Governo : contatti Conte-Di Maio su scissione Renzi - per M5S sostanza non cambia : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Guai a parlare di una ‘terza gamba’. Per il M5S -questa la linea che trapela dai piani alti del Movimento- la sostanza non cambia, la scissione del Pd voluta da Matteo Renzi non minerà la vita e la tenuta del Conte bis: “non cambia nulla nelle dinamiche di Governo…”, il ragionamento che rimbalza all’Adnkronos dai vertici pentastellati. Per Luigi Di Maio e i suoi, viene ...

Governo M5S-Pd : alleanza regionali Umbria - Di Maio “patto civico” : Governo M5S-Pd: alleanza regionali Umbria, Di Maio “patto civico” Anche uno degli ultimi storici paletti del Movimento 5 Stelle sembra venir meno. Dopo l’addio – almeno a livello locale – del limite del doppio mandato, il capo politico del partito Luigi Di Maio ha aperto a “patti civici”. Il Movimento, ricordiamo, non si era mai aperto ad alleanze a priori, né a livello locale né ancor meno su quello nazionale. ...

Governo - giuramento 42 Sottosegretari Pd-M5s-LeU/ Video Conte "passione e disciplina" : giuramento Sottosegretari Governo Conte-bis: i 42 nomi della squadra Pd-M5s-LeU-Maie, Video cerimonia. Conte 'disciplina e passione'

Governo - Paragone : “Sarò spina nel fianco del M5s. Conte? Bellissimo pavone nello zoo Ue. Di Maio? Gestisce qualcosa scritto da altri per lui” : “Perché mi sono astenuto sulla fiducia al Governo? Il mio voto non era fondamentale per far cadere il Governo. Se lo fosse stato, figuratevi se mi sarei astenuto. Questo mi consente di fare una politica nel M5s che, secondo me, tra un po’ vedrà qualcuno svegliarsi dall’ipnosi generale. Certo, se avessi votato no, il processo sulla mia espulsione sarebbe stato più facile per il movimento“. Così, ai microfoni de “L’Italia ...

Governo : Di Maio posta foto con squadra M5S - ‘avanti con determinazione e umiltà’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Questi siamo noi. La squadra di Governo del MoVimento 5 Stelle al completo. Siamo pronti a lavorare con determinazione e umiltà. Buon lavoro a tutti!”. Così Luigi Di Maio in una foto, postata sui social, che lo ritrae con l’intera squadra di Governo M5S al completo a poche ore dal giuramento dei sottosegretari. Il capo politico dei 5 Stelle questa mattina ha riunito tutti i ministri e i ...

**Governo : Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** : Roma, 16 set. (AdnKronos) – E’ in corso, a quanto apprende l’Adnkronos, una riunione tra il capo politico M5S e ministro agli Affari esteri, Luigi Di Maio, e i ministri e sottosegretari del governo Conte due in quota M5S. Si tratta di una prima riunione per fare il punto in vista della nuova esperienza di governo che attende i 5 Stelle.L'articolo **Governo: Di Maio riunisce ministri e sottosegretari M5S a P.Chigi** sembra ...

Sondaggi politici/ Lega al 35% - M5s 19% : solo 39% fiducia per Governo Conte-bis : Sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo il Governo Conte-bis: Lega tiene bene al 35%, M5s sotto il 20%. Bocciata la fiducia all'asse M5s-Pd-LeU

Governo - Zingaretti : “Accordo con M5s? La politica dell’odio stava distruggendo l’Italia” : “Quando si è aperta” la strada del Governo con il M5S “è perché la politica dell’odio stava distruggendo l’Italia e fermarla vuol dire Governo che non chiude gli occhi e non cavalca i problemi con rabbia ma cerca di dare soluzioni con il buon Governo”. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, alla Festa dell’Unità di Torino. L'articolo Governo, Zingaretti: “Accordo con M5s? La politica dell’odio stava ...

Stefano Bonaccini e il voto a gennaio per salvare il Governo. Pd-M5s - lo scambio tra Emilia e Calabria : Il patto civico tra Pd e M5s è un complicato mosaico di tessere che parte dall'Umbria e tocca altri due snodi fondamentali: Emilia Romagna e Calabria. Forse, la prima tappa è proprio la più semplice da assemblare visto che sia il Pd uscito a pezzi dal regno della zarina Catiuscia Marini sia i 5 Stel

