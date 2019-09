Golf | PGA Tour 2019 | Niemann prova a stupire ancora al Sanderson Farms Championship

Golf : Justin Rose a rischio per il BMW PGA Championship a causa di una botta a un ginocchio : C’è un potenziale problema Justin Rose per il BMW PGA Championship che partirà domani a Wentworth. L’inglese, numero 4 del ranking mondiale, è stato vittima di una scivolata la scorsa settimana, cosa che gli ha procurato dei problemi a un ginocchio. La presenza di Rose è dunque in dubbio, e la possibilità di un’assenza è rafforzata dalla sua mancata comparsa alla Pro-Am che apre il celebre torneo vinto lo scorso anno da ...

Golf – BMW PGA Championship : Francesco Molinari difende il titolo : Francesco Molinari difende il titolo nel BMW PGA Championship. Al Wentworth GC in campo anche E. Molinari, Pavan, Paratore, Migliozzi e Bertasio Francesco Molinari difende il titolo nel BMW PGA Championship (19-22 settembre), uno dei più prestigiosi tornei dell’European Tour, equiparato praticamente a un major, e quarto degli otto eventi delle Rolex Series che si disputa al Wentworth Golf Club di Virginia Water, in Inghilterra. Insieme al ...

Golf - European Tour 2019 : Francesco Molinari difende il titolo al BMW PGA Championship dagli assalti di tanti big : Torna la parte più importante dell’European Tour 2019: si riprende infatti ad assaporare il fascino delle Rolex Series, ed in particolare con uno dei tornei più conosciuti al mondo, il BMW PGA Championship, con la sua storica sede del Wentworth Golf Club, nel Surrey, in Inghilterra. In genere questo torneo si teneva a maggio fino al 2018, ma tra le conseguenze dello spostamento dello US Open in quel mese c’è stata proprio quella ...

Golf - PGA Tour 2019 : Joaquin Niemann scrive la storia all’A Military Tribute at the Greenbrier trionfando a 20 anni : Quando il cileno Joaquin Niemann ieri è entrato in club house al termine del sabato dell’A Military Tribute at the Greenbrier 2019 con un paio di colpi di vantaggio, in molti hanno cominciato ad avere il sentore che questo potesse diventare un fine settimana storico per il PGA Tour. Sul campo par 72 dell’Old White TPC Course in West Virginia l’arrembante ventenne sudamericano ha saputo mantenere i nervi freddissimi anche nel ...

Golf - PGA Tour 2019 : Joaquin Niemann scrive la storia all’A Military Tribute at the Greenbrier trionfando a 20 anni : Quando il cileno Joaquin Niemann ieri è entrato in club house al termine del sabato dell’A Military Tribute at the Greenbrier 2019 con un paio di colpi di vantaggio, in molti hanno cominciato ad avere il sentore che questo potesse diventare un fine settimana storico per il PGA Tour. Sul campio par 72 dell’Old White TPC Course in West Virginia l’arrembante ventenne sudamericano ha saputo mantenere i nervi freddissimi anche nel ...

Golf - PGA Tour 2020 : Joaquin Niemann da solo in testa all’A Military Tribute at The Greenbrier - Werenski e gli altri USA lo inseguono : Non è bastata una sospensione per un temporale a fermare il terzo giro dell’A Military Tribute at The Greenbrier, torneo con il quale debutta la stagione 2019-2020 del PGA Tour. Al comando c’è il cileno Joaquin Niemann, già ieri co-leader, e ora a -15 dopo aver girato in -2, ma sempre meglio dei suoi compagni di avventura di ieri. Niemann, 21 anni da compiere a novembre, è uno dei molti giovani arrembanti della scena moderna del ...

Golf - PGA Tour 2020 : Niemann - Shelton e Sheffler appaiati al comando dell’A Military Tribute at Greenbrier : Ricomincia la stagione del PGA Tour con l’A Military Tribute at The Greenbrier (7,5 milioni di dollari), torneo che sino a due annate fa prendeva il nome di Greenbrier Classic. I Golfisti del circuito più ricco si affrontano sul difficile percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti), riconosciuto tra i più impegnativi e variegati dell’intera annata Golfistica americana. Al ...

Golf - PGA Tour 2020 : Robby Shelton guida l’A Military Tribute at the Greenbrier : Ad appena due settimane dalla chiusura della FedEx Cup il PGA Tour riapre i battenti con una nuova ed elettrizzante stagione. Si parte con l’A Military Tribute at The Greenbrier (7,5 milioni di dollari), torneo che sino a due stagioni fa prendeva il nome di Greenbrier Classic. I Golfisti del circuito più ricco si affrontano sul difficile percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs (West Virginia, Stati Uniti), ...

Golf - Rory McIlroy è il giocatore dell’anno sul PGA Tour - beffato Brooks Koepka : Alla fine ha vinto Rory McIlroy. L’intensissima battaglia che nelle ultime settimane ha tenuto banco tra gli appassionati di Golf verteva su chi tra il nordirlandese e lo statunitense Brooks Koepka avrebbe avuto la meglio nella corsa al prestigioso Jack Nicklaus Award, il riconoscimento per il giocatore dell’anno nella stagione del PGA Tour. Raramente come in questa stagione la battaglia è stata così serrata: da una parte abbiamo il ...

Golf - PGA Tour 2019 : riparte la nuova stagione con l’A Military Tribute at The Greenbrier. Poche stelle per un percorso superlativo : Sono passati ormai una quindicina di giorni dalla doppia vittoria di Rory McIlroy nel Tour Championship e nella FedEx Cup che ha chiuso la stagione 2018/2019 del PGA Tour, ma il brevissimo periodo di vacanze estive del circuito Golfistico più prestigioso del mondo è già volto al termine. Siamo in procinto di iniziare una nuova lunga ed entusiasmante stagione che come di consueto verrà inaugurata dall’ A Military Tribute at The Greenbrier ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Rory McIlroy vince la FedEx Cup con un grande ultimo giro - battuti Schauffele - Thomas e Koepka : Rory McIlroy alza la voce proprio al termine della stagione del PGA Tour 2018-2019, e vince il Tour Championship portandosi a casa anche la FedEx Cup. Il nordirlandese, dopo la sospensione del terzo giro di ieri causata da fulmini che hanno provocato il ferimento di sei persone, ha trovato una splendida domenica in quel di Atlanta per superare tutti con un complessivo -18. Da sottolineare, inoltre, come McIlroy avrebbe vinto anche senza il ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : un fulmine colpisce un albero nei pressi del percorso - sei spettatori feriti e terzo giro interrotto : Si annuncia un’ultima giornata particolarmente intensa per il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto della corsa verso il titolo della FedEx Cup in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America). L’organizzazione è infatti stata costretta a sospendere il gioco intorno alle 16.15 (ora locale) per le avverse condizioni atmosferiche: una preoccupazione che si è rivelata ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Brooks Koepka al comando dopo due giri - braccato da Justin Thomas e Rory McIlroy : Spettacolo e battaglia al PGA Tour Championship in corso di svolgimento all’East Lake Golf Club di Atlanta. dopo due giri, infatti, al comando c’è il numero 1 del mondo, l’americano Brooks Koepka, che ripete il -3 di ieri e si porta a un complessivo -13 (-6 reale, gli altri 7 colpi sono frutto del bonus di partenza legato alla particolare formula del torneo per quest’anno). Il birdie alla buca 18, propiziato da uno ...

Golf - PGA Tour Championship 2019 : Xander Schauffele - Brooks Koepka e Justin Thomas in testa al termine del primo giro : Ha preso il via nella notte italiana il PGA Tour Championship 2019, ultimo atto del massimo circuito Golfistico statunitense che conclude il trittico dei playoff della FedEx Cup e ne stabilisce il vincitore. L’appuntamento si svolge sempre presso l’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Stati Uniti d’America), e vede al via soltanto 30 giocatori, sopravvissuti al Northern Trust e al BMW Championship, ma la formula è ...