Giustizia o risarcimento? Il dilemma del grande processo agli oppiacei

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Roma. Il colosso farmaceutico americano Purdue ha fatto tutto ciò che era in suo potere per raccontare la procedura di bancarotta da poco presentata come il modo più rapido e certo per risarcire i milioni di americani danneggiati dalla dipendenza da OxyContin e altriprodotti dall’azienda.

