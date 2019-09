Giuseppi Grillo sveglia! Renzi ha fregato premier e M5s

Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Non ci voleva molta brillantezza intellettuale per prevedere questa situazione, evidentemente è il deserto cognitivo che alberga in larga parte del nostro giornalismo e tra i politici ad esser colpevole di scarsa lungimiranza e scarso coraggio... Segui su affaritaliani.it

